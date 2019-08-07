買盤進場支撐 元太早盤股價開紅

2019-08-07 10:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



元太（8069）今（7）日受惠櫃買指數開紅激勵，買盤進場踴躍，早盤開紅，盤中最高一度漲至32.45元，隨後漲幅收斂，在平盤上方遊走。

籌碼面部分，三大法人近期同步作空元太，截至昨天，外資連三賣，自營商連四賣，投信則小量賣超；三大法人持股比例仍維持在27%以上。

元太今年營運逐步升溫，累計上半年營收65.1億元，表現與去年同期相近，預計8月10日揭曉7月營收。

元太第3季將迎接傳統旺季，不過美中貿易戰發展，為產業景氣的一大變數，尤其消費性電子產品出貨狀況，得關注關稅是否影響終端產品調整，進一步衝擊需求。