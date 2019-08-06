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淘帝上半年 每股純益6.39元

2019-08-06 22:03經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）6日公布上半年財報，累積營收約30.9億元，稅後純益5.24億元，年增25.1%，每股純益（EPS）為6.39元，受惠中國大陸童裝規模持續擴大，及第2季大陸童裝旺季等挹注，帶動上半年成長強勁。

今年下半年將推出聚焦電商領域「Mini Topbi」品牌，並有雙11檔期，法人估，今年全年有望賺一個資本額。

淘帝今年第2季營收達17.57億元，稅後純益為2.99億元，年增47％，EPS達3.65元。隨著淘帝自有品牌「TOPBI」知名度提升，帶動旗下共25個經銷商持續擴增TOPBI品牌銷售據點達1,615間，尤其線上銷售更屢創佳績。

淘帝表示，第2季線上銷售比重自去年同期2.9％攀升至8.6％，可以看見線上銷售比重提升，是挹注集團營運成長的新動能。

淘帝也提到，今年將持續透過新穎設計風格元素，以滿足消費者對於多元化、個性童趣的童裝需求，並同步精進集團生產供應鏈管理效率；目前童裝研發生產至門市銷售僅需四周，可有效滿足經銷商當季熱銷款產品需求，隨著產品結構、生產供應鏈整合效益同步顯現，也推升第2季毛利率和營業利益率分別為39％、24％。

展望今年第3季，淘帝看好大陸童裝市場，仍將保持優於整體服裝產業成長，因此集團將持續發展全渠道通路，除了將於第3季推出全新第八代視覺形象門市，凸顯TOPBI品牌風格，另一方面，淘帝亦將於下半年推出聚焦電商領域的Mini Topbi品牌，以擴大TOPBI品牌市占。淘帝6日股價收83.9元，下跌0.7元。

淘帝日前於展會中發表自有品牌今年秋冬童裝新品。淘帝/提供
淘帝日前於展會中發表自有品牌今年秋冬童裝新品。淘帝/提供
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