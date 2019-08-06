壽險千億股息銀彈上鏜 投資台股已破2.3兆元

2019-08-06 19:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



美中貿易戰惡化，外資大舉撤出台股，除了八大官股券商傳今（6）日已銜命進場撐盤外，隨著8月進除權息高峰，整體壽險業今年上半年投資在台股部位已逾2.3兆元，預計將有千億元歷史新高股息入帳，可望逢低進台股「救」市，銀彈上鏜將可望挹注資金活水，扮演台股穩定軍心一大重要力量。

台股股息殖利率4~5%一向不錯，吸引壽險業資金大舉進入台股，加上拿到股利也繼續進場回補股票下，水位持續升高，據保險局今日公布最新統計，近五年來整體壽險業投資在台股部位逐年走高，從2015年的1兆2,373億元、2016年的1兆3,012億元，至今年上半年持股台股已高達2兆3 ,090億元，四年半來已成長了86%，亦較去年底還增加了3,094億元，幾乎年年都增加好幾千億元的市值，包括2017年增加2,775億元、2018年最高峰增加4,209億元。

此外據保險局統計資料顯示，壽險業近五年來投資在國內外股票的比重，仍以國內股票為主，國外股票的市值變化不大，從2015年的6,012億元至今年上半年依舊只有6,382億元，中間幾年都在5,670~6,555億元水準。

今年除權息高峰逐漸告一段落，保險公司投資台股的股息也陸續入帳，今年包括國泰人壽、南山人壽、富邦人壽、新光、台灣人壽、中壽、三商美邦人壽等七大壽險今年合計領取的股息收入，預估將首次寫下超越1,000億元的歷史紀錄，包括國泰人壽與富邦人壽都有超過200億元、南山人壽也上看超過180億元，其他四家合計也超過400億元以上。

市場期望在外資資金「外逃」之下，壽險業資金能扮演「中流柢柱」、穩定軍心的角色。尤其是保險業今年已通過壽險業的逆景氣循環機制，亦即在股市好時，增加風險資本計提，多提一點以晴天儲糧；在股市不好時，減少風險資本，計提可少一點，不會拖累各公司RBC風險係數計算，讓保險業者不用搶著去賣股票。有助平穩保險業資本需求，以維持金融市場的安定，更有利壽險資金進場台股利基。