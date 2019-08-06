三大CCL廠財報出爐 台光電、聯茂、台燿上半年獲利佳

2019-08-06 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



三大 CCL（銅箔基板）廠台光電（2383）、聯茂、台燿第2季財報出爐，台光電第2季每股純益（EPS）2.1元，上半年每股純益3.59元；聯茂第2季每股純益1.91元，累計上半年每股純益3.58元；台燿第2季每股純益1.96元，累計上半年每股純益3.5元；三家公司上半年獲利成績亮眼，下半年在旺季加持下，法人看好今年全年的營運表現。

台燿今日公布第2季財報，第 2 季營收43.49億元，營業毛利10.15億元，毛利率23.35%，季減1.05個百分點，年增0.85個百分點，稅後純益為4.87 億元，季增27.97%，年增 7.56%，每股純益1.96 元；累計上半年營收82.31億元，營業毛利19.64億元，毛利率23.87%，年增2.29個百分點，稅後純益8.67億元，年增1.71%，每股純益3.5 元。

台光電第2季營收60.38億元，毛利率24.54%，季增3.36 個百分點，年增 4.18 個百分點，稅後純益6.71億元，每股純益2.1元，創歷年同期次高；累計上半年稅後純益11.46億元，每股純益3.59元，第2季及上半年每股純益領先聯茂及台燿。

日系外資調高台光電目標價，由120元調高到143元，維持買進評等，外資表示，下半年看好台光電重返蘋果供應鏈的表現，將進一步挹注獲利，調高全年每股純益預估，由8元調高至8.64元。

聯茂第2季營收59.65億元，毛利率19.42%，稅後純益5.77億元，每股純益1.91元；累計上半年營收 112.6 億元，毛利率 18.92%，年增 4.81 個百分點，稅後純益 10.83 億元，年增 27.36%，每股純益 3.58 元。