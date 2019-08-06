老虎伍茲好威 高球頭廠大田上半年獲利年增4.84倍

2019-08-06 16:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



高球具代工大廠大田（8924）今（6）日召開董事會確認第2季財報，單季稅後純益2.14億元，每股稅後純益（EPS）2.61元；累計今年上半年獲利3.12億元，每股稅後純益3.77元，比去年同期成長4.84倍。

大田表示，上半年度財務報表業經會計師核閱，合併營收淨額為19.7２億元，與去年同期的19.13億元比較，成長3.1%；上半年合併淨利為3.12億元，如與去年同期虧損8,14１萬元比較，獲利大幅成長幅度達484%。

第1季毛利率23.5%、每股稅後純益為1.16元，第2季毛利率27.6%、每股稅後純益為2.61元，累計上半年度毛利率為25.8%、基本每股稅後純益為3.77元。

另外，7月業績再傳佳績，合併營收為3.56億元，與上月的3.54億元元比較略有成長，累計1~7月合併營收23.28億元，較去年同期成長2.4%。

大田強調，該公司軟硬體都已完成長期競爭利基的構築，體質增強，整體戰鬥力也提升，未來成長可期，目標期望要重回業界領頭羊，對於第3季業績審慎樂觀看待。

現有的自動化改善、新品開發也具信心，客戶對大田精密都有高度的肯定，並期待開發的創新產品能成功創造另一輝煌歷史。