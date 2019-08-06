上銀轉投資大銀微系統 估9月掛牌上市

2019-08-06 16:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



專業精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統供應商大銀微系統（4576），8月6日舉行上市前業績發表會。大銀微系統本次辦理現金增資11,500張，預計掛牌股本將提升至11.79億元，最快將於今年9月掛牌上市。

大銀去年合併營收28.09億元，每股稅後純益（EPS）為2.39元，每股配發現金股利0.8元；受惠於掌握智慧自動化與智慧製造趨勢，法人推估，下半年可望比上半年還好，營收可望逐季提升，第4季力拚優於第3季，明年則可望優於今年。

大銀董事長卓永財表示， 因應未來工業4.0全球自動化浪潮需求，中國大陸、台灣、美國、日本等主要工業國家，對於智能化推動都相當積極，預估未來投入資金建置設備的需求也會同步攀升，傳動元件、專業精密運動及控制元件等需求看俏，大銀長期業績可望受惠。

大銀微系統成立於1997年，主要產品為精密運動及控制元件、微米與奈米級定位系統，其研發團隊於機電領域擁有深厚的產業經驗，具備關鍵零組件到次系統的研發、設計與製造能力，除擁有線性馬達、力矩馬達、驅動器及控制器等元件之生產製造能力外，配合客戶需求可直接為客戶量身訂作組合完成次系統，以各式傳動元件為基礎搭配高階伺服驅動控制，快速提供客製化產品及服務，因而深受國內外知名半導體、面板及PCB設備大廠青睞與信任。

展望未來，桌永財認為，在工業4.0全球自動化浪潮加速席捲，如中國、美國、日本等各主要工業國家為持續增進產業與經濟發展，先後提出智能化之相關政策，隨著智慧化生產趨勢之形成，預計未來投入資金建置設備的需求隨之成長，對於傳動元件之需求亦與日俱增。