聯詠上半年EPS 6.73元

2019-08-06 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



IC設計廠商聯詠於今（6）日舉行法說會，該公司上半年合併營收為312.51億元，年增31.6％，毛利率為32.41％，稅後淨利為40.95億元，年增63.8％，每股純益（EPS）為6.73元。

聯詠第2季合併營收為163.05億元，季增9％，年增22.9％，營收成長主要來自於驅動IC業務成長，尤其是手機應用產品出貨增加。

聯詠第2季稅後淨利為21.27億元，季增8.1％，年增34.4％，每股純益3.5元。