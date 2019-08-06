台股跌幅收斂 台積電認購權證熱

2019-08-06 14:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（6）日雖受匯率戰衝擊，指數一度大跌逾200點，但在政府基金護盤點火下，盤勢回穩，終場加權指數下跌28點，收10,394點；隨現貨市場回穩，權證市場買盤也見增溫跡象，其中，連結台積電（2330）的台積電元大91購10（043280）為最熱門的權證。

今日早盤亞股日、韓同步開低，台股以下跌119點開出，終場以下跌28.66點收盤，成交金額擴增而為1,450億元。盤面結構，類股跌多漲少，電子權值開低走高領軍翻紅，加上金融緩步縮小跌幅，支撐大盤拉出長下影線，傳產以觀光、百貨表現較為抗跌，油電、運輸、紡織的跌幅相對較重。

權證市場方面，隨現貨市場回穩，權證市場人氣也跟著增溫，整體市場量能增加為24.23億元，占大盤比重為1.36%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為17.75億元，認售權證成交金額為6.48億元，認購權證成交金額占總成交金額73.25；認購、認售比值為2.73倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結台積電的台積電元大91購10，成交金額為1,088萬元；認售排名第一的是連結鴻海的鴻海永昌93售02，成交金額為992萬元。

其中值得注意的是，受國際股市回檔影響，市場雖擔憂外資動向，但在政府基金進場點火下，台積電成為多空聚焦點，在十大熱門權證中，一舉包辦四席，其中，二檔認購、二檔認售。

此外，也因為台股雖回穩，但投資人對美中貿易戰後續發展仍戒慎恐懼，包括鴻海、元大台灣50等指標股，仍見空單進場動作，顯示市場對後市仍呈多空分歧的看法。