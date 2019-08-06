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驚人！四原因帶動富邦VIX爆出87萬張歷史巨量

2019-08-06 14:00經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股指數今（6）日大跌又大彈，人氣焦點少不了避險聞名的富邦VIX（00677U），在早盤衝出數十萬張大量後，終場以高達87萬張的巨量收市，創下台股難得一見的爆量紀錄。法人認為，至少有四大理由造就富邦VIX衝出驚人天量，超高人氣可能是前無古人、後無來者。

法人表示，今日推升富邦VIX人氣衝高的首要原因，是5日晚間美股暴跌，劇烈波動讓不少投資人急著避險，這從富邦VIX開盤後1分鐘，接連有數筆外盤成交的買單進場為指標，可以發現有不少投資人想降低風險。

不過，伴隨該ETF首盤就大漲13%的氣勢，也吸引大量套牢賣壓接踵而出，之後富邦VIX陸續有多筆內盤成交的賣單，是ETF衝出大量的另股推力。以該ETF 5、6月緩步測底，每天都有成千上萬的交易量，亦可想見有不少買盤急欲解套。

三是富邦VIX盤中會連動VIX電子盤的表現，由於午盤亞幣轉升，亞股跌幅快速收斂，避險情緒緩解帶動VIX下行，富邦VIX也跟著下衝，牽引不少當沖客進場玩「沖冲樂」。

以上午11~12時，富邦VIX漲幅由9%急速收斂到5%，內外盤成交變化明顯是大批內盤價率先成交，後有外盤價成交，反映當沖客可能採先賣後買，相對地，當富邦VIX在12時至12時40分反彈，轉向有大量的外盤成交單，此時買盤可能採先買後賣。

四是富邦VIX低價而且有大量籌碼，台股往往是低價股人氣高，而富邦VIX在本身價格極低、幾乎可比擬權證外，該ETF也因籌碼數度告罄，至少送件追加過六次籌碼，目前有近400萬張的籌碼在外流通，一旦波動放大就容易爆出大量，投資人動輒千張、千張做進出。

統計顯示，台股過去曾爆出30萬張巨量的熱門股，包括記憶體大廠旺宏、面板廠群創、及同為高波動報酬型態的元大滬深300正2等，大多為股價低於50元的「銅板股」。

富邦VIX 8月6日爆出87萬張巨量，創台股紀錄。資料來源：券商軟體
富邦VIX 8月6日爆出87萬張巨量，創台股紀錄。資料來源：券商軟體
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