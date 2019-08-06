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捷迅上半年每股賺1.3元 年增23.81%連五季成長

2019-08-06 12:33經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

國際貨運承攬業者捷迅（2643）上半年獲利繳出亮麗成績單，今（6）日公告108年上半年度合併財報，合併營收為13.45億元，年增率4.21%；每股盈餘（EPS）1.3元，年成長率達23.81%，已連續五季皆成長。

捷迅總經理孫鋼銀表示，包括跨境轉口運送、海外物流倉及Last Mile服務，在現行消費者人均所得提高的情況下，電商市場占比會再增長；其中，郵包業務現已取得中國大陸數個城市來台轉口至歐美的業務；在傳統承攬業務方面，與新客戶配合的新航線陸續增加，營收及獲利也同步成長，成為推動業績成長的動能。

近期美國總統川普宣布將在9月1日對中國大陸輸美3,000億美元商品加稅10%，孫鋼銀認為，雖然中美貿易戰市場變數多，但人民幣貶值及中國大陸出口退稅政策反而稀釋了關稅增加10%的影響，研判中國的發貨人和美國的消費者應該可以承受，對捷迅並無重大影響。

此外，中國大陸宣布暫停陸客來台自由行及限縮團客來台之政策，目前航空公司已開始考慮減班或調整機型，預計未來將對運價及航空艙位供給市場造成衝擊，對貨運承攬業者反而可能是個轉機。

展望未來，仍將延續三大主軸發展，因此，未來捷迅將加強市場開發，並多元平衡發展各營運項目。

捷迅
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