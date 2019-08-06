南亞科7月營收今年新高月增12% 記憶體股抗跌

2019-08-06 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



近二個月以來，全球記憶體市況緩步回穩，無論是需求面還是市場價格，都有逐漸脫離第2季谷底的態勢，也逐漸反應在記憶體廠的業績，南亞科（2408）公布7月營收，不僅較上月營收成長12%，同時也寫下今年以來單月營收新高水準。

南亞科7月合併營收為45.76億元，創今年以來新高，較上月增加12%，較去年同期減少43.94%，累計今年前七個月合併營收為283.89億元，較去年同期減少44.93%。南亞科7月營收成長，主要由於近期DRAM價格出現止跌，再加上市場庫存去化逾半年之後，需求面也隨著旺季逐漸回升所致。

今日台股指數一度重挫，不過，在產業基本面回升，再加上南亞科7月營收表現攀升之下，今日包括南亞科、旺宏及華邦電股價呈現相對抗跌，午盤前後該3檔記憶體指標股，股價跌幅約僅在2%上下。

市場法人則指出，本波記憶體產業的回升，主要是建構在，市場供需上，已自去年第4季到今年第2季的庫存去化，同時，價格也是經過三個季度的修正，而7月時，日韓的貿易爭端才能適時引發下游拉貨的動作，因此，市場法人認為，就產業面來看，記憶體產業秩序已有調整，今年後市在價格或需求，都可望持續朝向正面發展。

對於產業後市，南亞科總經理李培瑛先前就表示，DRAM市場供需可望逐步平穩，現貨價有機會搶先反彈，短期合約價仍可能有持續下跌的可能不過，在市況逐漸回穩之後，合約價即使續跌，跌幅也可望縮小，公司毛利率變化將可趨緩。