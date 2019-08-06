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台股跌幅收斂 智伸科盤中股價一度衝漲停

2019-08-06 11:36經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

汽車動力暨安全零組件智伸科（4551）7月營收 4.32億元、年增21.83%創歷史新高，隨著營收寫下佳績，今（6）日股價表現更是出色，在台股重挫200多點情況下，智伸科股價盤中一路走高一度攻上漲停，股價最高來到123元。

智伸科累計1~7月營收為新台幣 27.62億元，年增率8.65%。智伸科表示，7 月雖然是品牌車廠傳統暑休期間、工作天數較少，智伸科受惠新車應用缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDi）系統滲透率持續提升，帶動汽油高壓泵浦本體及相關零組件出貨暢旺，加上獲客戶認證汽油高壓泵浦本體的新訂單已逐步開始試量產，貢獻汽車部業績穩定增長。

另外，智伸科的醫療及電子兩大部主要客戶，也針對智伸科旗下相關零組件的拉貨力道增溫，成為推動智伸科7月營收繳出連續四個月單月營收雙位數年增率表現的主要原因。

智伸科持續看好旗下汽車及醫療在新產品效益持續發酵，第4季的營收有望保持良好的成長動能。

除了汽車部業務在手訂單無虞外，新產品持續汰換舊產品外，智伸科持續擴大包括微創手術器械、外科手術器械等相關高端醫材市場的占有率，有機會成為推動下一波營運成長新動能。

智伸科營收
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