挖礦概念股迎避險行情 股價逆勢抗跌

2019-08-06 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



美股崩跌，市場投資人恐慌情緒加劇，帶動加密貨幣避險行情，比特幣迅速重回11,940.48美元，試圖挑戰1.2萬美元大關。間接帶動台股「挖礦股」走強，今（6）日在映泰（2399）、麗台帶頭上漲下，帶領中小型顯卡廠股價逆勢抗跌。

美國總統川普宣布，自9月1日起對中國大陸3,000億美元產品項目課稅10%，中國政府迅速回擊，讓人民幣兌美元匯率跌破7元大關，消息一出，導致美股崩跌，投資人在避險心態下，帶動加密貨幣幣值急速上漲。

據加密貨幣網站CoinDesk數據，比特幣昨日還在1萬美元震盪，隨著市場恐慌情緒增加，資金迅速湧入比特幣，帶動比特幣站上1.1萬美元大關，最高來到11,940.48，創下3周來新高點，試圖挑戰1.2萬美元。

比特幣大漲，但今日台股跟著美股跳水，讓投資人轉向加密貨幣概念股，映泰、麗台股價強勢，早盤分別上漲逾3%、2%，其他顯卡廠撼訊、微星等也維持紅盤之上，「挖礦股」概念股逆勢抗跌。

不過，儘管相關顯卡廠受惠避險概念，讓股價在這波殺盤上表現「硬挺」。但比特幣大漲，其他加密貨幣似乎受惠不大，用顯卡挖礦的以太幣在本波急漲行情中僅小幅上漲，對台灣顯卡廠實際業績挹注不大。

目前台灣顯卡廠正逐步走出去年庫存過高的陰影，以之前概念股指標撼訊來看，日前公佈自結今年6月稅後淨損928萬元，較去年同期稅後純益1,001萬元由盈轉虧，單月每股淨損0.28元，不如去年同期的每股純益0.33元。

顯卡業者對於比特幣今年以來大漲行情始終處於觀望狀態，儘管看好有利去化舊有庫存，但對於能否挹注新品銷售，則持保守態度。以這波股價最強勢的映泰來看，本季主要關注重點就是超微（AMD）新品，包含Radeon RX5700 系列顯卡，即 Radeon RX5700XT 和 Radeon RX5700 ；此外，映泰也推出第四代RACING主板。