富邦VIX飆漲爆出62萬張大量 創紀錄

2019-08-06 11:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



美股暴跌，台股今（6）開盤重挫200點後拉長下影線，盤面上最受注目的量大焦點，無疑是恐慌指數VIX大漲，帶動富邦VIX（00677U）爆量噴出，11點左右已衝出62萬張大量，創下國內ETF歷史紀錄；法人判斷，相關大量來自低檔買進的解套賣壓，不排除今天成交量衝近70至75萬張。

富邦VIX今天早盤以大漲10%開出，第一盤就衝出25萬張，隨即在賣盤陸續進場下，交易量持續攀高，至11點附近衝上62萬張，大多數是以內盤價成交的賣盤出脫；市價相對淨值的溢價也因此大幅收斂到0.5%。

富邦VIX日前因籌碼告罄但無法申購，盤中溢價一度超過10%，包括不少避險買進的投資人，均承擔較高成本，不過在短線股價連漲後，溢價逐步收斂，至今天又進一步靠攏淨值。

投信經理人分析上述為買盤下滑、賣盤增加形成的自然平衡狀況，若觀察今天富邦VIX一開盤就飆近6元，返回5、6月波段高點，也不難想像想賣的投資人比買的還多。至於初級市場在今天以前，投信端尚未收到明顯贖回單，顯示出場賣盤又特別集中在今天。