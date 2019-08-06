京元電7月營收加持 早盤股價逆勢漲2.75%

2019-08-06 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



京元電（2449）7月營收衝上23.35億元，連續三個月創下單月新高，第3季進入接單旺季，法人持續看好智慧型手機晶片訂單續強，今（6）日股價逆勢抗跌，盤中一度來31.75元、上漲2.75%。

京元電第3季除了非蘋陣營智慧型手機晶片訂單續強，蘋果iPhone相關晶片測試訂單陸續到位，且預料聯發科、高通、華為海思的5G晶片測試訂單也將在下半年到位，預估京元電5G營收業務占比將從今年10~15%，增加至2020年營收的20%以上，京元電成為封測業者中最具代表性的5G概念股。