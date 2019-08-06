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柯文哲與蔣渭水的距離 從組「臺灣民眾黨」說起

她抽中4.5億元環球旅！為何1年後人生迷茫快崩潰？

東元樂觀看下半年 早盤股價相對抗跌

2019-08-06 10:17經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）日前釋出下半年樂觀利多，替其股價增添支撐，今（6）日在台股大盤持續不振情勢下，買盤進場挹注，盤中跌幅收斂，走勢相對抗跌。籌碼面部分，近期外資和自營商同步作空東元，截至昨日，外資連五賣，自營商連三賣。

東元累計今年上半年合併營收240.6億元，年減5.12%。展望下半年，東元雖受中美貿易戰等不確定因素影響，營運仍辛苦，但產能迅速轉移，近期越南廠如期啟動，帶來激勵效果，原由中國大陸外銷美國市場的馬達，已改到越南及台灣據點出貨，經營團隊樂觀看待整體營運，下半年狀況可望優於上半年。

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