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不畏貿易戰 5G概念股力抗空頭抗震

2019-08-05 19:35經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

台股本周連日走跌，失守短中期線，目前僅守穩在年線之上。 圖／聯合報系資料照片
台股本周連日走跌，失守短中期線，目前僅守穩在年線之上。 圖／聯合報系資料照片
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美中貿易戰演變成貨幣戰，人民幣貶破「7」心理關卡重擊市場信心，台股昨（5）日連七黑，面臨年線保衛戰，但楠梓電（2316）等多檔5G概念股華為釋單及籌碼優勢，股價相對有撐，力抗空頭勢力。

美中、日韓等貿易戰持續延燒，昨日亞洲貨幣由人民幣帶頭重貶，股市也承襲上周跌勢一片慘綠，台股終場跌125點，收10,423點，成交值縮至1,293億元，日線連七日下跌，多方退守下檔年線10,392點支撐。

盤面上台積電、鴻海、台塑四寶等權值股走弱，成為外資提款機，電信、金融股相對有撐；中小型股部分除貿易戰轉單受惠概念股、稀土概念股及財報亮麗個股逆勢走揚外，市場傳出華為追單消息，也激勵相關5G概念股相對抗震。

統計台股自接近11,000點高檔下殺以來，累計近十日跌掉521點或4.7%，三大法人砍股毫不手軟，但楠梓電、聯茂、正文、明泰等多檔5G概念股，籌碼並未明顯鬆動，同期間股價表現優於大盤，甚至最高還出現將近三成漲幅。

半導體供應鏈傳言，華為因應美中貿易戰開打等變數，積極擴大採購非美半導體廠產品，包括台積電、日月光、京元電等相關業者明顯受惠，楠梓電因子公司滬電為華為供應鏈，近日獲得外資及投信法人追捧，股價拉出一波長紅。

法人指出，上市櫃公司第2季財報將在8月中旬前揭露完畢，變數有機會逐漸鈍化，加上股息陸續發放，為台股後市增添一劑活水，建議選擇第2季財報優於預期、第3季旺季展望佳，且法人買盤增持者擇優短打。

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