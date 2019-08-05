櫃買中心8月8日 將審議安碁資訊申請上櫃案

2019-08-05 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心表示，預計於8月8日召開上櫃審議委員會，審議安碁資訊股份有限公司（6690）申請上櫃案。

安碁資訊主要從事資訊安全整合性監控及防護服務、資訊安全專業顧問服務，以及資訊安全平台建置服務，申請時資本額1.26億元，董事長為施宣輝，推薦證券商是台新綜合證券及富邦綜合證券。

安碁資訊2018年度營收為5.09億元，稅後淨利為5,798萬元，每股盈餘為4.68元。2019年第1季營收為1.21億元，稅後淨利為1,885萬元，每股盈餘為1.48元。