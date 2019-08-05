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亞幣走貶 台股留意外資動向

2019-08-05 18:24經濟日報 記者周克威╱即時報導

台股5日受到美股持續回檔修正，早盤亞股普遍持續回檔，亞幣也出現明顯貶值。記者余承...
台股5日受到美股持續回檔修正，早盤亞股普遍持續回檔，亞幣也出現明顯貶值。記者余承翰／攝影
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台股5日受到美股持續回檔修正，早盤亞股普遍持續回檔，亞幣也出現明顯貶值，在法人持續減碼下，指數持續回檔修正，終場指數下跌125點，指數收在10,423點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，就技術分析來看，目前大盤、櫃買、電子、金融四大指數中，日KD指標全部呈現交叉往下的走勢，5日RSI指標目前也失守50，目前趨勢位在空方區，日線技術指標目前偏向空方，不過，部分指標已逐漸跌落至20附近的超賣區，顯示短線指數有超跌跡象。

不過，由於目前KD向下開口仍未收斂，RSI下滑趨勢仍未見減緩，因此，短線要開始反彈機會仍不高；至於從周線來看，四大指數周KD指標本周開始，櫃買、電子也出現交叉往下，加上上周已經往下的大盤、金融，KD指標全數轉弱，RSI指標也跌破50的空方區，周線技術指標不利多方；在月線上，多方趨勢仍未改變，因此，若就技術指標來看，目前以短、中期趨勢偏向整理，長期反彈趨勢仍在。

亞幣貶值趨勢擴大，其中，新台幣5日盤中貶值幅度超過二角，人民幣也貶破7，雖然貶值有利整體出口，但貶值意味整體資金動能轉趨保守，因此，貶值下外資對台股後續賣超的力道仍不容小覷，因此，近期在買盤進場停滯，後續美中、日韓貿易戰若未出現有效解決方式，市場在人氣未回覆下，短線指數在未見到量縮築底時，操作宜保守。

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