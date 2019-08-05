外資三天賣超台股509.99億 市值蒸發逾1.2兆

2019-08-05 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國總統川普8月1日突然宣布加徵3,000億美元陸輸美商品10%關稅，美中貿易戰再起波瀾，衝擊台股的表現，連日來持續重挫。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美國總統川普8月1日突然宣布加徵3,000億美元陸輸美商品10%關稅，美中貿易戰再起波瀾，衝擊台股的表現，連日來持續重挫，今(5)日收在10,423.41點，大跌125.63點；統計8月以來，外資近3個交易日合計賣超509.99億元，集中市場大盤指數下跌400.4點，市值蒸發1兆2048.2億元，其中以台積電(2330)市值縮水3,371億元最多；匯市部分，今日新台幣兌美元匯率以31.628元作收，重貶2.52角，8月來貶值幅度達1.71%。

櫃買中心今日以136.4點作收，下跌2.08點，統計8月以來，店頭市場指數下跌4.83點，外資近3個交易日合計買超115.24億元，市值蒸發1106億元；合計外資近三個交易日在集中及店頭市場賣超394.75億元，市值則是合計蒸發1兆3,154.2億元。

外資近三個交易日持續自集中市場提款，蘋概三王、權值股、金融股都遭遇外資賣超壓力，台積電(2330)近三個交易日市值蒸發3,371億元，高居市值縮水個股之冠，鴻海則是合計市值縮水804億元，大立光市值同樣也是縮水了502.9億元。

另外台化、台塑、台塑化、統一、南亞、可成、廣達、富邦金、華碩、國泰金、臻鼎-KY、玉山金、兆豐金等，近3個交易日市值也縮水超過百億元。

台股今日持續重挫，台北匯市也是開低走低，因熱錢大舉撤出，新台幣匯率終場收31.628元，重貶2.52角，直接貶破31.6元，台北外匯經紀公司爆出21.64億美元巨量；統計近三個交易日新台幣匯率貶幅達1.71%。