股匯雙殺！台股再跌逾百點 收10,423

2019-08-05 13:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



受到川普再對中國商品祭出新的關稅措施，新興股市呈現股匯雙殺，台股今（5）日盤中跌勢持續擴大，下跌125.63點，失守10,500關卡，最低來到10,418點，終場收在10,423.41點，成交量達1,282.21億元。法人認為，在操作上短線觀望為主適度減碼。

在亞股方面，呈現股匯雙殺，離岸人民幣破7，新台幣、韓元今日也持續貶值，僅日圓受惠避險需求走升，而日股、韓股、港股雙雙走跌超過2%，其中恆生指數受到今日罷工影響，盤中跌逾700點，日韓也因貿易戰紛爭，股市雙雙弱勢反應。

盤面上，今日光學股表現相對強勢，玉晶光領軍支撐；受惠日韓貿易戰，帶動旺宏走揚；精測受惠7月業績回溫，盤中攻上漲停，亦帶動IC封測廠上漲。

另一方面，資金流向傳產股，食品類股表現相對抗跌，而資產題材的冠德亦有不錯表現。

台股大盤指數跌破季線及半年線，技術型態也轉為弱勢，短線台股大盤下檔支撐先看年線10,390點及前波低點10,227點是否能夠守穩。