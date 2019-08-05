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外資提款壓力增 台積電市值8天縮水逾4900億

2019-08-05 11:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台積電跌勢加重，拖累大盤向下探低，盤中大跌逾百點。 路透
台積電跌勢加重，拖累大盤向下探低，盤中大跌逾百點。 路透
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台股下探年線支撐，台積電(2330)股價自除息後高點走跌以來，短短8個交易日，跌幅逾7%，波段市值縮水4,926.77億元，今(5)日開低走低，跌破250元關卡價，盤中跌幅1.98%；台積電跌勢加重，拖累大盤向下探低，盤中大跌逾百點。

台積電第2季合併營收2,410億元，稅後純益667.7億元，每股純益2.57元；第2季毛利率43%，營業利益率31.7%，稅後純益率27.7%；預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%。

台積電預估第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點；台積電預估今年營收微幅成長，在法說會中並沒有下調，雖因第4季仍有諸多不確定因素，目前還無法確定是否可以順利達成，但是台積電透露，第4季的營收將比第3季成長，下半年的營運也將優於上半年。

台積電法說會報佳音，股價除息後逐漸往歷史高價攻堅，但在創除息後收盤高點265元後反轉下跌，加上美中貿易戰再起波瀾，跌勢進一步擴大，外資賣壓加重，上周五外資賣超9,355張，連續兩天賣超，統計上周外資賣超17,440張，今日盤中一度下滑至246元，近8個交易日，跌幅逾7%，市值也因此縮水4,926.77億元。

台積電營收
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