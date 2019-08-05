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台股連跌7日 盤中跌逾百點失守10,500關卡

2019-08-05 11:25經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

川普再度對中國商品祭出新的關稅措施，讓全球股市也再度陷入震盪整理，尤其新興股市呈現股匯雙殺，台股今（5）日盤中跌勢持續擴大，跌逾百點，失守10,500關卡，最低來到10,451點，其中光學類股、記憶體族群盤中表現撐盤。法人認為，在操作上短線觀望為主適度減碼。

上周美股經歷今年最慘烈的一周，標普500指數連五日下跌，全周下跌3.1%，道瓊工業指數一周跌2.6%、那斯達克綜合指數周線跌3.9%，而費城半導體指數跌幅最重，全周跌6.6%。

在亞股方面，呈現股匯雙殺，離岸人民幣破7，新台幣、韓元今日也持續貶值，僅日圓受惠避險需求走升，而日股、韓股、港股雙雙走跌超過2%，其中恆生指數受到今日罷工影響，盤中跌逾650點，日韓也因貿易戰紛爭，股市雙雙弱勢反應。

盤面上，今日光學股表現相對強勢，大立光、玉晶光領軍支撐；受惠日韓貿易戰，帶動旺宏、華邦電走揚；精測受惠7月業績回溫，盤中攻上漲停，亦帶動南茂、精材等IC封測廠上漲；櫃買的指標股穩茂也表現強勢。

另一方面，資金流向傳產股，食品類股表現相對抗跌，味全、大成走揚超過1.5%，而資產題材的冠德、遠雄港漲幅皆超過6%。

台股上周大跌約343點，台股大盤指數跌破季線及半年線，技術型態也轉為弱勢，短線台股大盤下檔支撐先看年線10,390點及前波低點10,227點是否能夠守穩。

雖然聯準會先前的預防性降息說明美國經濟並無衰退疑慮，但貿易戰火擴大可能再度降低市場採購意願，且台股技術面及籌碼面也不利多方，指數將持續震盪，法人建議短線觀望為主適度減碼，等待市場情緒穩定再行布局。另外，除美中貿易衝突再起拖累台股外，尚須觀察美企及台股公布財報及展望。

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