大立光除息秀將登場 營收表現是關鍵

2019-08-05 11:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



大立光(3008)今(5)日盤後將公布7月營收及對8月營收的展望，由於蘋果新iPhone的亮相進入倒數，市場關切供應鏈的拉貨狀況；大立光將在明日(8月6日)除息，公司對後續營運的看法，將左右填息的表現，早盤股價逆勢抗跌，盤中漲幅0.51%，守住紅盤。

大立光去年度股利擬配發68元現金股利，合計將發出91.22億元股利；上周五股價跌破4,000元及季線，今日以3,900元紅盤開出，一度拉升至3,970元，再度挑戰季線，盤中力守紅盤之上。

大立光在先前法說會時表示，7月營收會比6月好，產能滿載，但8月營收還要看客戶的拉貨情況；蘋果新iPhone發表前，川普再出重拳，宣布自9月1日起將針對大陸輸美的3,000億美元商品課徵10%關稅，包括智慧手機、筆電等商品恐都將受到影響，引來市場的憂慮。

蘋果新機拉貨是供應鏈下半年的重頭戲，大立光今日除公布7月營收之外，對8月營收的看法，除將成為後續填息與否的重要關鍵，更將是蘋概股的重要風向。

在大立光除息前，美系外資最新報告則是表示，影響光學產業未來成長的重點包括7P-8P鏡頭的使用、感測元件的大小將擴充高畫素到6400萬畫素甚至上看1.08億畫素，鏡頭銳利度的提高，將推升光學產業高度成長、及單價的提高；美系外資比較兩岸光學廠，考量市占率的成長、平均銷售價格增加、利率潤的改善等，最偏愛的是玉晶光、其次則是大立光。