牧德7月營收 月減11.8%

2019-08-05 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



國內光學檢測設備龍頭牧德（3563）受到客戶單月出貨調節影響，7月營收較上個月衰退11.8%。牧德預期，下半年PCB整體上進入相對旺季，下半年營收優於上半年之狀況相對樂觀。

牧德公告7月營收約2.34億元，較上個月衰退11.8%，也比去年同期衰退27.7%，單月營收為5個月新低;累計今年前七個月營收16.85億元、年增3.6%。

牧德總經理陳復生表示，7月份業績衰退應是單月出貨的調節，下半年PCB整體上進入相對旺季，5G市場已逐漸啟動，牧德樂觀看待5G產品逐步發酵，傳統PCB下半年優於上半年的趨勢，不會有太大改變，接下來幾個月的半導體訂單出貨，對營收也有正面挹注，因此展望公司下半年營收優於上半年之狀況相對樂觀。

牧德今年正式從1.0進化到2.0的時代，從AOI設備股轉型成多元化以AI為主軸的軟體服務及獨角獸孵化公司，除了以前的本業產品，下半年伯特利團隊的新產品智慧相機問世，突破以往的自動光學檢測領域，能應用在各種自動化設備，AI伺服器銷售與服務，對業績又是全新的貢獻，從PCB、半導體，再延伸到其他產業，牧德對進化後的2.0時代依然充滿信心。

牧德董事長汪光夏指出，在AOI設備本業方面，將持續提升產品競爭力，也順應5G市場需求，著重載板、軟板相關設備開發，透過合資公司、子公司的建立，投入國際及陸資中小型板廠市場，縱向深耕專業技術，橫向拓展海外市場。

牧德第二季每股盈餘（EPS）7.28元，累計上半年EPS 13.42元、年增8.8%。第二季毛利率68%，因產品組合不同，與去年相較微幅下降，但上半年淨利率，還是維持去年40%高水平。