華為訂單回籠 精測7月營收回升 股價亮燈慶賀

2019-08-05 10:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



美中貿易戰火升溫，華為防範供應鏈斷鏈危機及加快5G佈局腳步，旗下海思加大自有晶片量產、擴大下單，晶圓測試供應商精測（6510）公布7月營收3.42 億元業績回溫，法人預估第三季營收可挑戰雙位數成長。下半年業績升溫，激勵早盤股價一度亮燈漲停。

美中貿易談判再度出現變局，美國將對3000億中國商品加徵10%關稅，加深中國半導體自主及去美化政策決心，華為旗下海思擴大5G手機及基地台晶片量產規模，加大對台系半導體廠商投片規模，供應鏈成員精測7月營收已見華為訂單回流跡象。

華精7月營收3.42億元，月增36.0%、年增0.53%；累計前7月營收為16.19 億元，年減17.8%。

精測上半年受大客戶蘋果A13處理器訂單流失影響，過去第二季晶圓測試板單月營收都會上2.5億至3億元水準，今年僅1.25億元上下，僅有過去一半水準，靠著IC測試板與技術服務略為彌補下滑營收。

法人指出，精測過去旺季落在第二、三季，今年因台積電分散供應鏈影響，精測今年旺季落在第三、四季，華為與台積電為精測前兩大客戶，預料華為增加下單量，有助於精測第三季營收呈現雙位數成長。

另外，台積電進行5奈米試產，預期2020年量產，預期主流製程將慢慢朝80微米至89微米，精測也配合試產，成為2020年營運新動力來源。