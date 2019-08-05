外資力挺 聯茂股價續衝

相關新聞
台股開盤跌20點 大立光、玉晶光撐盤2019-08-05 09:19
達興材料量放大 早盤逆勢走揚2019-08-05 10:02
不畏台股走跌 和鑫股價帶量走強2019-08-05 10:42
安聯投信：留意美中貿易之爭下的台股核心趨勢2019-08-05 09:18
美中關稅議題 投信：台股區間震盪 待修正後上攻2019-08-05 09:18
黑暗中找明燈 花旗：可長抱台積、環球晶2019-08-05 00:15
攻守兼備概念股／櫻花建、六角 潛利大2019-08-04 22:58
攻守兼備概念股／信邦、優群 接單暢旺2019-08-04 22:58
攻守兼備概念股／長榮海、鈺齊 法人挺2019-08-04 22:58
攻守兼備概念股／漢唐、辛耘 業績亮眼2019-08-04 22:58
攻守兼備概念股 交投新寵2019-08-04 22:58
陳奕光專欄／IC設計族群 中長線看俏2019-08-04 22:43
一周盤前解析／伺服器、車電、AI 聚光2019-08-04 22:43
集保e存摺App 抽禮券2019-08-04 22:43
法人押寶優質股 抗震2019-08-04 22:42
藍牙耳機鏈 盤面主流2019-08-04 22:42
就市論勢／散裝航運、不銹鋼 有戲2019-08-04 22:27
65檔債券ETF創高 最強1檔月線連11紅2019-08-04 18:54
法人：貿易戰衝擊遞減 市場波動將趨緩2019-08-04 16:16
技術指標／台股盯量價 留意年線支撐2019-08-04 13:28
台股 本周聚焦股王大立光除息2019-08-04 13:28
川普又喊狼來了 逢低搶好股2019-08-03 01:17
7月權證交易額 大增四成2019-08-02 23:48
5G、東奧概念 逢回買2019-08-02 23:33
就市論勢／食品、網通、營建 可留意2019-08-01 23:40
就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛2019-08-01 00:08
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
黑暗中找明燈 花旗：可長抱台積、環球晶2019-08-05 00:15
65檔債券ETF創高 最強1檔月線連11紅2019-08-04 18:54
藍牙耳機鏈 盤面主流2019-08-04 22:42
法人：貿易戰衝擊遞減 市場波動將趨緩2019-08-04 16:16
攻守兼備概念股 交投新寵2019-08-04 22:58
法人押寶優質股 抗震2019-08-04 22:42
不畏貿易戰 信邦營收連5個月創新高2019-08-04 18:51
華新電纜事業 兩大突破2019-08-04 22:29
台郡Q3拚賺贏上半年 每股純益挑戰3元2019-08-04 22:26
技術指標／台股盯量價 留意年線支撐2019-08-04 13:28
台股 本周聚焦股王大立光除息2019-08-04 13:28
攻守兼備概念股／漢唐、辛耘 業績亮眼2019-08-04 22:58
權證教戰／輕倉、短倉浮動 關注外資、台幣風向2019-08-04 13:28
攻守兼備概念股／信邦、優群 接單暢旺2019-08-04 22:58
攻守兼備概念股／櫻花建、六角 潛利大2019-08-04 22:58
陳奕光專欄／IC設計族群 中長線看俏2019-08-04 22:43
達運單季轉虧為盈2019-08-04 22:27
福懋接單 穩步上升2019-08-04 22:39
榮剛內外銷布局 報佳音2019-08-04 22:36
美股下挫 台股短線弱勢仍看反彈2019-08-05 08:20
期貨商論壇／群創期 短線看空2019-08-04 22:39
外資賣、官股檢 最愛這幾檔2019-08-05 10:53
晶華 Q4有望逆勢成長2019-08-04 22:32
第一類接觸 ／瑞儀迎旺季 營運看升2019-08-04 22:31
綠債規模衝615億元2019-08-04 22:36
攻守兼備概念股／長榮海、鈺齊 法人挺2019-08-04 22:58
法人觀點／瑞儀Q3每股估賺3.24元2019-08-04 22:29
興櫃新星／亞洲藏壽司展店擴版圖2019-08-04 22:38
欣銓下半年營運增溫2019-08-04 22:35
興櫃四尖兵 逆勢強彈2019-08-04 22:38
從期貨看現貨／M頭有影 台指期防空襲2019-08-04 13:06
華碩9日法說 聚焦電競手機2019-08-04 22:27
瑞儀王董差異化策略 守住高獲利2019-08-04 22:29
六福擁四利多 拚轉盈2019-08-04 22:33
台達電、台郡 四檔聚光2019-08-04 22:47
台股開盤跌20點 大立光、玉晶光撐盤2019-08-05 09:19
勤美大陸新廠 明年投產2019-08-04 22:32
緯穎、昇達科 認購靚2019-08-04 22:46
動力Q2疲弱 每股賺0.08元2019-08-04 22:27
一周盤前解析／伺服器、車電、AI 聚光2019-08-04 22:43
留言