外資力挺 聯茂股價續衝

2019-08-05 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



CCL（銅箔基板）廠聯茂在上週末（2日）重挫6.91%後，今（5）日股價反彈，盤中上漲逾2%。從法人籌碼來看，外資自7月29日起一路買超，到上週末連續買超5日、張數達7,659張，但投信、自營商則處於賣方，累計三大法人近五日合計買超6,694張。惟受到中美貿易戰重啟影響，聯茂由於股價處於高檔位置，下修風險也相對較大。

聯茂第二季稅後盈餘5.77億元，年增17.8%，創下單季歷史新高，激勵每股純益（EPS）來到1.91元。展望後市，聯茂佈局5G基地台商機，將在下半年陸續發酵，營運可望續衝。