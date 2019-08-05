安聯投信：留意美中貿易之爭下的台股核心趨勢

2019-08-05 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



安聯投信表示，過去一年股市波動與中美貿易息息相關，好不容易在G20會議後，盼來中美重啟協議，但川普再度揚言將對剩餘3000億元加徵關稅，再次敲響警鐘與震撼金融市場。3000億元影響較大的主要是Apple相關產品，包含iPhone 以及PC。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短線上受到川普言論影響，漲多的台股面臨回檔整理，不過如果回到基本面，例如以半導體、5G等重要產業的下半年展望，以及資本支出增溫來看，這段期間市場的拉回，反而提供伺機布局的中長線機會。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，下半年是電子產業旺季，關稅議題確實加大短期不確定，然而長期而言，廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低。更重要的是，長期趨勢將不受短期波動影響，建議投資人關注長期趨勢。

在投資建議上，廖哲宏表示，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此在投資的布局上以長期趨勢為核心。