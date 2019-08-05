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安聯投信：留意美中貿易之爭下的台股核心趨勢

2019-08-05 09:18經濟日報 記者王皓正╱即時報導

安聯投信表示，過去一年股市波動與中美貿易息息相關，好不容易在G20會議後，盼來中美重啟協議，但川普再度揚言將對剩餘3000億元加徵關稅，再次敲響警鐘與震撼金融市場。3000億元影響較大的主要是Apple相關產品，包含iPhone 以及PC。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，短線上受到川普言論影響，漲多的台股面臨回檔整理，不過如果回到基本面，例如以半導體、5G等重要產業的下半年展望，以及資本支出增溫來看，這段期間市場的拉回，反而提供伺機布局的中長線機會。

展望後市，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，下半年是電子產業旺季，關稅議題確實加大短期不確定，然而長期而言，廠商已經逐漸調整生產基地，關稅的影響將逐漸降低。更重要的是，長期趨勢將不受短期波動影響，建議投資人關注長期趨勢。

在投資建議上，廖哲宏表示，貿易戰最後無論如何落幕，可預期亞系供應鏈取代美系供應鏈趨勢勢在必行，此一情勢長期對台灣供應鏈正面。因此在投資的布局上以長期趨勢為核心。

廖哲宏表示，像是從中美貿易以來，反而看到5G手機的佈局加速，預期明年5G手機展望將加正面，即是一例。另一方面，中美貿易摩擦也為台灣公司帶來機會，近期中國廠商加速去美化，台灣公司反而取得更多訂單，尤其IC設計以及PA廠商。譬如：近期華為發表的5G手機，過去PA供應商主要為美商，現在已經換成海思（由台灣PA業者協助生產製造）以及日商Murara也是一鮮明例子。

安聯投信投資長張惟閔。 圖／安聯投信提供
安聯投信投資長張惟閔。 圖／安聯投信提供
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