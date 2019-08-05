美中關稅議題 投信：台股區間震盪 待修正後上攻

2019-08-05 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



富蘭克林華美投信表示，台股上周盤面壓力重，短線避險情緒上升，導致全球權益類資產價格受到衝擊，評估這一波與出口貿易鏈相關的產業影響較大，惟因景氣基本面仍溫和，預期指數修正後仍有彈升空間。

富蘭克林華美投信表示，隨著美中關稅議題延續，加上7月台灣製造業採購經理人指數連續3個月緊縮，以及聯準會再度降息一碼，引發現階段短線獲利了結呈現賣壓，盤面萬點區間震盪，但基於經濟動能應有支撐且央行政策提供下檔保護，不排除測試季線支撐，雖然短線避險情緒升起，反而有利市場期待美國聯準會今年底擴大降息的可能性，有機會挹注新一波資金行情。

經濟層面來說，富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，景氣基本面與實質經濟數據成長尚未呈現短期轉衰退的現象，雖有趨緩但未明顯疲弱，仍有利於籌碼面維持正向投資氛圍，近期盤面回檔主要是提前因應本波經濟降溫，以及考量美中談判仍持續出現變數，建議仍須提防未來變動因素可能造成的風險。不過，雖降息資金行情的效應可能隨之降溫，但若經濟在降息激勵下，可望逐步恢復至上升軌道，台股後續攻堅盤勢仍可期。

觀測後勢上，觀察目前八大產業的台灣非製造業經理人指數(NMI)全數呈現擴張，依擴張速度排序的產業包含運輸倉儲業、零售業、教育及專業科學業、住宿餐飲業、批發業、資訊通訊傳播業、金融保險業和營造不動產業，這些產業鏈多數是相對價值優勢之產業，或是受惠政策拉抬的類股，未來投資組合亦可多加留意。

周書玄表示，美中貿易摩擦下，台股可能短期承壓，長線上反倒是受惠國家，台廠如有長線經營國內產能或具備經營各產地的廠商，相對不受貿易戰關稅影響，有機會獲得上下游供應鏈重建所延伸出的商機，特別是半導體權值股營運有上修空間的個股，或是預估產能滿載的光學大廠，可望支撐加權指數修正後反彈，將為未來投資主軸。