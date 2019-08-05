法人：三利多加持 美股中長線看俏 8月逢低找買點

2019-08-05 09:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



美股近期在降息預期反應完畢，貿易戰再起波瀾下，呈現震盪整理格局，展望後市，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，雖然川普再度對中國3000億商品加徵10%的關稅，致股市回檔修正，但就中長線來看，美股擁貨幣寬鬆、企業獲利第四季觸底反彈、法人回補空間大等三利多加持，中長線漲升行情仍看俏，以S&P500企業2020年EPS成長率11%、搭配5年平均本益比17.6計算，預估S&P500指數仍有9%的漲升空間，建議8月遇較大回檔皆可找買點。

蘇聖峰指出，分析美股第三季走勢，焦點主要圍繞基本面改善與政策風險，需留意三風險，包括：一、經濟數據變化牽動Fed第二次降息時點，留意利多出盡；二、大環境政治風險與產業政策變數多，子產業與個股差異化持續拉大；三、價值面提升空間有限，投資氣氛仍謹慎且變化快速，容錯率下降。在變數增加下，第三季美股偏震盪整理。

蘇聖峰表示，雖然美股第三季震盪，但拉回就是買點，因為Fed採取預防性降息營造資金行情，也有助於經濟指標走穩，企業獲利也可望於第三季落底，第四季揚升，分析師估計今年S&P500企業獲利仍有2.31%的正成長幅度，配合法人目前持股水位偏低，後市回補空間大，看好軟體 (雲端、網路安全相關)、工具機、醫材、精準醫療、5G、FinTech等成長趨勢確立的創新科技類股。由於過去三季各題材輪動快速，市場波動也大，投資人較難掌握進場與出場時間，建議透過建立基本部位、定期定額參與市場，且逢大跌適時加碼，有望取得較佳報酬。