65檔債券ETF創高 最強1檔月線連11紅

2019-08-04 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



聯準會鷹式升息後，川普揚言加徵大陸關稅，熱錢流竄避險資產，激勵國內債券ETF亮出三大「攻擊」訊號，包括上周多檔ETF爆量漲；65檔ETF創新高；部分並繳出月線連「紅」、最佳1檔已「連11紅」，躍居擊退空頭的抗「亂」英雄。

上周聯準會釋出鷹派發言後，美股大跌，便引動熱錢賣股買債，隨即美中貿易緊張升溫，更拉抬美元、黃金、債券漲勢，使得債券ETF熱度爆棚。

證交所、櫃買中心統計，7月31日債券ETF交易額為36億元，8月1日、2日迅速增溫至50億元、110億元，出現「三倍速」的擴增，2日破百億元、同時是7月中來的單日交易紀錄，合計上周債券ETF成交252億元，為近七周之最。

2日外資為首的法人在櫃買市場大買債券ETF，並帶動當天外資買超櫃買市場金額達78億元，與上櫃股票淨賣超24億元、出現百億元的落差，更是市場上罕見。外資目光瞄準強勢又具安全性的美國公債、公司債等債券ETF，激勵相關基金價量俱增。

如中信美國公債20年、元大美債20年、國泰A級公司債ETF等，均跳空創高，一周最佳漲幅可達4%；總計整體90檔債券ETF中，有多達65檔都創下掛牌新高，比重達72%，領先搶進的壽險和散戶投資人堪稱是大贏家。

基金經理人表示，短線債券價格走強，來自避險、降息的因素最大，同時受到避險情緒推升美元，各類債券又以美元債最突出。如美國公債和公司債ETF有八成以上是美元債，因此為主要強勢標的，另有部分美元計價新興債和大陸債ETF也刷新紀錄。

一般新台幣的貶幅和績效漲幅有相當的關聯性，以2日台幣走貶0.9%為例，美元計價的債券ETF績效會多漲0.9%，相對前述強勢債券ETF的漲幅介於1.5-2.7%，匯兌收益貢獻度有三到六成不等。