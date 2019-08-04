親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

泰國羽賽／瓦解4個冠軍點 周天成奪本季第2冠

65檔債券ETF創高 最強1檔月線連11紅

2019-08-04 18:54經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

聯準會鷹式升息後，川普揚言加徵大陸關稅，熱錢流竄避險資產，激勵國內債券ETF亮出三大「攻擊」訊號，包括上周多檔ETF爆量漲；65檔ETF創新高；部分並繳出月線連「紅」、最佳1檔已「連11紅」，躍居擊退空頭的抗「亂」英雄。

上周聯準會釋出鷹派發言後，美股大跌，便引動熱錢賣股買債，隨即美中貿易緊張升溫，更拉抬美元、黃金、債券漲勢，使得債券ETF熱度爆棚。

證交所、櫃買中心統計，7月31日債券ETF交易額為36億元，8月1日、2日迅速增溫至50億元、110億元，出現「三倍速」的擴增，2日破百億元、同時是7月中來的單日交易紀錄，合計上周債券ETF成交252億元，為近七周之最。

2日外資為首的法人在櫃買市場大買債券ETF，並帶動當天外資買超櫃買市場金額達78億元，與上櫃股票淨賣超24億元、出現百億元的落差，更是市場上罕見。外資目光瞄準強勢又具安全性的美國公債、公司債等債券ETF，激勵相關基金價量俱增。

如中信美國公債20年、元大美債20年、國泰A級公司債ETF等，均跳空創高，一周最佳漲幅可達4%；總計整體90檔債券ETF中，有多達65檔都創下掛牌新高，比重達72%，領先搶進的壽險和散戶投資人堪稱是大贏家。

基金經理人表示，短線債券價格走強，來自避險、降息的因素最大，同時受到避險情緒推升美元，各類債券又以美元債最突出。如美國公債和公司債ETF有八成以上是美元債，因此為主要強勢標的，另有部分美元計價新興債和大陸債ETF也刷新紀錄。

一般新台幣的貶幅和績效漲幅有相當的關聯性，以2日台幣走貶0.9%為例，美元計價的債券ETF績效會多漲0.9%，相對前述強勢債券ETF的漲幅介於1.5-2.7%，匯兌收益貢獻度有三到六成不等。

若拉長時間看，由於今年債市已經走多，短線氣氛又走強，在65檔創新高的債券ETF中，不少也繳出月線連紅佳績，像群益15年EM主權債已連11紅，等於掛牌來「月月紅」，富邦A級公司債、中信高評級公司債等，也達到連七紅。

中信高評級公司債掛牌來月線連八紅。資料來源／券商軟體
中信高評級公司債掛牌來月線連八紅。資料來源／券商軟體
分享
群益15年EM主權債掛牌來月線連11紅。資料來源／券商軟體
群益15年EM主權債掛牌來月線連11紅。資料來源／券商軟體
分享
強勢ETF概況
強勢ETF概況
分享

ETF債券公司債
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

金融股邁入除權息高峰 行情俏

2019-08-03 23:36

15檔財報黑馬 逆勢衝

2019-08-03 23:28

節慶三連發 內需消費股強強滾

2019-08-03 23:27

節氣變盤說 看兩關鍵

2019-08-03 23:26

台股本周除息 發825億現金

2019-08-03 23:26

技術指標／台股盯量價 留意年線支撐

2019-08-04 13:28

台股 本周聚焦股王大立光除息

2019-08-04 13:28

TPK、聯詠法說 談下半年展望

2019-08-04 00:36

大銀微、上銀召開法說 業績受關注

2019-08-04 00:36

飆股的故事／時碩獲利拚新高 股價動能強

2019-08-04 00:34

外資最愛金融股 出列

2019-08-03 23:36

股海自由行／低位階、防禦性題材 適度布局

2019-08-03 23:33

玉山、國票金法說 聚焦純網銀

2019-08-03 22:49

川普又喊狼來了 逢低搶好股

2019-08-03 01:17

7月權證交易額 大增四成

2019-08-02 23:48

5G、東奧概念 逢回買

2019-08-02 23:33

就市論勢／食品、網通、營建 可留意

2019-08-01 23:40

就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛

2019-08-01 00:08

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資最愛金融股 出列

2019-08-03 23:36

15檔財報黑馬 逆勢衝

2019-08-03 23:28

金融股邁入除權息高峰 行情俏

2019-08-03 23:36

台股本周除息 發825億現金

2019-08-03 23:26

節慶三連發 內需消費股強強滾

2019-08-03 23:27

飆股的故事／時碩獲利拚新高 股價動能強

2019-08-04 00:34

TPK、聯詠法說 談下半年展望

2019-08-04 00:36

節氣變盤說 看兩關鍵

2019-08-03 23:26

法人：貿易戰衝擊遞減 市場波動將趨緩

2019-08-04 16:16

大銀微、上銀召開法說 業績受關注

2019-08-04 00:36

股海自由行／低位階、防禦性題材 適度布局

2019-08-03 23:33

玉山、國票金法說 聚焦純網銀

2019-08-03 22:49

權證教戰／輕倉、短倉浮動 關注外資、台幣風向

2019-08-04 13:28

台股 本周聚焦股王大立光除息

2019-08-04 13:28

技術指標／台股盯量價 留意年線支撐

2019-08-04 13:28

從期貨看現貨／M頭有影 台指期防空襲

2019-08-04 13:06

不畏貿易戰 信邦營收連5個月創新高

2019-08-04 18:51

65檔債券ETF創高 最強1檔月線連11紅

2019-08-04 18:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top