股息族進場？元大高股息爆量還被申購

2019-08-02 20:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股今（2）日大跌，避險情緒流竄，盤面上，包括避險型的富邦VIX、元大台灣50反1等ETF紛紛爆量，正向的元大台灣50、元大高股息等ETF，也噴出大量，值得留意是，從盤後公布的資料看，前述如台灣50反1、台灣50均贖回大於申購，股息型的元大高股息，卻是逆勢淨申購，反映可能有股息族進場。

ETF申贖主要在初級市場進行，但若在次級市場提供流動性的券商，籌碼不足或過多，也會轉向在初級市場與投信進行申贖，可以說初級市場是一個市場、反應兩個市場心態。

今天受盤勢影響，盤面上處處是爆量的ETF，如富邦VIX爆出22萬張，距離前次破20萬張已經有一個月，元大台灣50反1衝上11萬張，也是一個多月大量，還有元大台灣50衝出1.6萬張、元大高股息噴出1.9萬張、元石油正2爆出15.8萬張等，都是久違大量。

不少人因此把次級市場的狀況解讀為買盤一面倒避險，但其實次級市場流動量，只是買盤心態的指標之一，整體買盤是否就是避險性買進避險類ETF、出脫看多產品？還要搭配初級市場結算出的申購贖回清單等共同解讀。

像是今天爆量的元大台灣50反1，雖在次級市場有激情買盤，但初級市場是贖回，整體在外流通籌碼較1日減少11萬張，代表可能是散戶買進，早早進場的大額投資人已經開始收獲出場。

波動較大的富邦VIX，則傾向是買盤大於賣盤；由於該ETF籌碼已經告罄，卻暫時無法追加籌碼，今天顯示的初級市場申贖沒有任何異動，主要是次級市場籌碼進行換手。

而先前台股攻高就開始被贖回的元大台灣50，今天符合市場認為該避險的心態，出現淨贖回5,500張。值得留意是，同為正向報酬型的元大高股息，結算出是淨申購1.25萬張，代表不少大額投資人趁大跌時加碼。

投信法人表示，此波台股從高點回落，元大台灣50、元大高股息在指數高原期均陸續收到贖回單，規模也呈下滑。

不過對於該兩檔ETF的操作，投資人普遍視台灣50為價差操作工具，元大高股息則是高股息股票，因此趨勢正式轉空時，台灣50的做多部位往往是「砍」，但高股息ETF的殖利率是愈跌愈高，部分買盤會逆勢承接。