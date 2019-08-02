親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

印尼蘇門答臘發生規模6.9地震 當局發海嘯警報

股息族進場？元大高股息爆量還被申購

2019-08-02 20:57經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（2）日大跌，避險情緒流竄，盤面上，包括避險型的富邦VIX、元大台灣50反1等ETF紛紛爆量，正向的元大台灣50、元大高股息等ETF，也噴出大量，值得留意是，從盤後公布的資料看，前述如台灣50反1、台灣50均贖回大於申購，股息型的元大高股息，卻是逆勢淨申購，反映可能有股息族進場。

ETF申贖主要在初級市場進行，但若在次級市場提供流動性的券商，籌碼不足或過多，也會轉向在初級市場與投信進行申贖，可以說初級市場是一個市場、反應兩個市場心態。

今天受盤勢影響，盤面上處處是爆量的ETF，如富邦VIX爆出22萬張，距離前次破20萬張已經有一個月，元大台灣50反1衝上11萬張，也是一個多月大量，還有元大台灣50衝出1.6萬張、元大高股息噴出1.9萬張、元石油正2爆出15.8萬張等，都是久違大量。

不少人因此把次級市場的狀況解讀為買盤一面倒避險，但其實次級市場流動量，只是買盤心態的指標之一，整體買盤是否就是避險性買進避險類ETF、出脫看多產品？還要搭配初級市場結算出的申購贖回清單等共同解讀。

像是今天爆量的元大台灣50反1，雖在次級市場有激情買盤，但初級市場是贖回，整體在外流通籌碼較1日減少11萬張，代表可能是散戶買進，早早進場的大額投資人已經開始收獲出場。

波動較大的富邦VIX，則傾向是買盤大於賣盤；由於該ETF籌碼已經告罄，卻暫時無法追加籌碼，今天顯示的初級市場申贖沒有任何異動，主要是次級市場籌碼進行換手。

而先前台股攻高就開始被贖回的元大台灣50，今天符合市場認為該避險的心態，出現淨贖回5,500張。值得留意是，同為正向報酬型的元大高股息，結算出是淨申購1.25萬張，代表不少大額投資人趁大跌時加碼。

投信法人表示，此波台股從高點回落，元大台灣50、元大高股息在指數高原期均陸續收到贖回單，規模也呈下滑。

不過對於該兩檔ETF的操作，投資人普遍視台灣50為價差操作工具，元大高股息則是高股息股票，因此趨勢正式轉空時，台灣50的做多部位往往是「砍」，但高股息ETF的殖利率是愈跌愈高，部分買盤會逆勢承接。

相關訊號也能同時關注外資持股變化，以元大台灣50反1來說，今外資持股比減少，富邦VIX增加，元大台灣50減少，反映大額投資人不全然加碼避險工具。

元大高股息2日在初級市場狀態，是申購大於贖回。資料來源：元大投信
元大高股息2日在初級市場狀態，是申購大於贖回。資料來源：元大投信
分享

高股息元大ETF
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台股進入中期整理格局 操作切忌躁進

2019-08-02 18:29

外資今賣超196.45億今年最大 三族群成主要提款機

2019-08-02 17:25

台股失季線、半年線收跌182點 三大法人賣超229.99億

2019-08-02 15:21

國際政經再起波瀾 台股重挫182點收10,549

2019-08-02 13:57

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:59

轉運股大爆發 老莫股逆襲 喜迎第2春

2019-08-02 14:58

貿易戰／亞股趴倒 台股日K連四黑重挫182點

2019-08-02 14:33

航空股漏油 雙雄低空盤旋

2019-08-02 14:28

法人力挺 矽力相對抗跌

2019-08-02 14:28

大立光嚇倒 刷近一月新低

2019-08-02 14:28

避險狂潮 富邦VIX爆逾20萬張巨量

2019-08-02 14:28

MSCI下周季調整 投顧估台股持平或小降

2019-08-02 14:28

貿易戰又起 電子5哥準備好了

2019-08-02 14:28

美中貿易戰升溫 投顧：電子業旺季恐修正

2019-08-02 13:31

川普嚇趴台股 這幾檔避險股逆勢上漲

2019-08-02 12:46

蘋果中箭拖累 大立光失守4,000元、蘋概股一片慘綠

2019-08-02 12:07

台股遭空襲 10檔法人介入強勢股必看

2019-08-02 10:33

美9月再加徵陸貨10％關稅 蘋概三王應聲挫台股大跌

2019-08-02 09:32

美中貿易戰再開！電子五哥準備好了

2019-08-02 09:30

川普對陸商品加徵關稅、美股重挫 台股早盤大跌逾140點

2019-08-02 09:12

貿易戰擾亂 台股短線進入觀望期

2019-08-02 08:42

ETN買氣熱 富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN衝第一

2019-08-02 00:57

法人力捧本周強勢股 逆勢走強

2019-08-02 00:14

外資賣超158億 台股連五黑

2019-08-02 00:14

就市論勢／食品、網通、營建 可留意

2019-08-01 23:40

OPPO旗下 陸廠realme告捷 供應鏈樂

2019-08-01 23:33

熱錢湧進入ETN 富邦特選大蘋果創佳績

2019-08-01 20:23

5G加持 櫃買指數相對抗跌

2019-08-01 19:40

三外資喊買日月光 最高目標價82元

2019-08-01 18:21

外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔

2019-08-01 17:09

外資落跑賣超159億元 創今年來第二大

2019-08-01 15:49

這家投信績優生 七年身價漲43％

2019-08-01 15:43

陸客來台自由行遭封殺 觀光、航空股慘跌

2019-08-01 15:42

李秀利：量能將是台股突破萬一的關鍵

2019-08-01 15:33

就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛

2019-08-01 00:08

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

美再對陸加徵關稅 台股早盤跌逾165點

2019-08-02 10:18
看更多

熱門文章

美中貿易戰再開！電子五哥準備好了

2019-08-02 09:30

台塑股價跌破百元 七個月首見

2019-08-01 23:33

台股遭空襲 10檔法人介入強勢股必看

2019-08-02 10:33

法人力捧本周強勢股 逆勢走強

2019-08-02 00:14

中鋼進口鐵礦 運費降

2019-08-01 23:33

聯發科目標價 五外資調升

2019-08-01 23:35

川普嚇趴台股 這幾檔避險股逆勢上漲

2019-08-02 12:46

外資賣超158億 台股連五黑

2019-08-02 00:14

國際政經再起波瀾 台股重挫182點收10,549

2019-08-02 13:57

川普對陸商品加徵關稅、美股重挫 台股早盤大跌逾140點

2019-08-02 09:12

蘋果中箭拖累 大立光失守4,000元、蘋概股一片慘綠

2019-08-02 12:07

外資今賣超196.45億今年最大 三族群成主要提款機

2019-08-02 17:25

台達電 Q3營收將攀峰

2019-08-01 23:33

OPPO旗下 陸廠realme告捷 供應鏈樂

2019-08-01 23:33

禾伸堂急單效應 後市俏

2019-08-01 23:33

緯穎目標價 大摩喊550元

2019-08-01 23:33

美9月再加徵陸貨10％關稅 蘋概三王應聲挫台股大跌

2019-08-02 09:32

鎳價看漲 大成鋼利多

2019-08-01 23:38

又一家獨董變卦 和潤撤回上市申請

2019-08-02 13:35

力成遇亂流 股價弱勢

2019-08-01 23:33

美中貿易戰升溫 投顧：電子業旺季恐修正

2019-08-02 13:31

外資看瑞昱不同調 憂無線耳機動能放緩

2019-08-02 11:12

鏡頭廠黑馬玉晶光擄獲外資目光 目標價喊上600元

2019-08-02 17:49

台股失季線、半年線收跌182點 三大法人賣超229.99億

2019-08-02 15:21

貿易戰擾亂 台股短線進入觀望期

2019-08-02 08:42

統一除息 首日貼息

2019-08-01 21:28

八八節「開獎」 法人欽點這檔5G概念股納入MSCI

2019-08-02 19:09

譜瑞 上半年EPS達14元

2019-08-01 23:38

嘉泥沖繩飯店 委外管理

2019-08-01 23:33

瑞昱 Q2每股賺3.63元

2019-08-01 23:33

貿易戰又起 電子5哥準備好了

2019-08-02 14:28

台股進入中期整理格局 操作切忌躁進

2019-08-02 18:29

ETN買氣熱 富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN衝第一

2019-08-02 00:57

就市論勢／食品、網通、營建 可留意

2019-08-01 23:40

貿易戰提升恐慌情緒 富邦VIX成交量放大三倍

2019-08-02 11:49

台股8月行情 李秀利：聚焦三大重點

2019-08-02 08:19

花仙子迎旺季 動能強

2019-08-01 23:33

Q2 EPS／創意0.77元 今辦法說

2019-08-01 23:33

超眾除息首日 跌2.5元

2019-08-01 23:33

聯發科、環球晶 押價平

2019-08-01 23:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top