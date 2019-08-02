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外資買超上櫃股？原來是大買13檔債券ETF

2019-08-02 19:55經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（2）日大跌，櫃買中心盤後資料顯示，外資逆勢買超櫃買市場達78億元，不過細看標的，一大堆集中在收益兼具避險型的債券ETF，並有多達13檔債券ETF的外資買超在萬張以上；若僅計算上櫃股票，外資是淨賣超24億元，一來一往、差距達百億元！

櫃買中心統計，今天外資大舉買超上櫃債券ETF，包括凱基金融債20+、元大AAA至A公司債、國泰A級科技債、群益15年IG科技債、中信高評級公司債、富邦全球投等債、國泰A級公司債、富邦A級公司債、群益25年美債、凱基科技債10+、元大投資級公司債、元大美債20年、富邦美債20年等13檔債券ETF，買超均在萬張以上。

其他還有富邦美債7-10年、FH20年美債、凱基美債25+、國泰A級醫療債、凱基IG精選15+、凱基AAA-AA公司債、國泰A級公用債、凱基AAA至A公司債等，也有百張以下的零星張數；也因為外資大買債券ETF，推升今天買超櫃買市場將近80億元。

如外資買超最多的凱基金融債20+、張數高達3.1萬張，第二名的元大AAA至A公司債、買超2.9萬張，第三名的國泰A級科技債、買超2.4萬張等，買超金額都在10億元以上，前述其他買超萬張以上的債券ETF，金額也全數達5億元之上。

投信業者表示，外資多半不參與台灣的債券ETF市場，會有買賣進出，主要是中介給壽險等機構法人，因此外資大買，顯示機構投資人有大舉買債需求。而上述清一色是高評級公司債和美國公債，沒有先前規模一度快速成長的大陸債、新興債或高收債，顯然與避險需求有關。

據投信統計，聯準會鷹派降息後，也牽動全球資金往安全性的公債、公司債流動，使1日台股中的相關債券ETF普漲，甚至有多檔漲幅領先台股反向的元大台灣50反1。而在今天股市暴跌，更助漲熱錢往債市移動，外資掃貨標的中，有不少持續繳出上漲成績。

以外資買最多的凱基金融債20+來說，今天小漲0.6%、收46.22元，直逼前高的46.37元；元大AAA至A公司債更跳空漲1.9%，以47.16元創新高；還有國泰A級科技債、群益15年IG科技債、中信高評級公司債等，也都帶量創高。

外資2日大買13檔債券ETF萬張以上。資料來源：櫃買中心
外資2日大買13檔債券ETF萬張以上。資料來源：櫃買中心
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