三大轉機股精測、譜瑞、光寶科 法人逆勢挺

2019-08-02 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



【記者趙于萱／台北報導】美中貿易談判再傳利空，最快9月起美國將向大陸加稅，昨（2）日台股應聲重挫，一度暴跌200點，不過三大「轉機股」精測（6510）、譜瑞、光寶科，挾內外資力挺，股價抗震翻漲，躍居後市擊退空方的追蹤焦點。

精測、譜瑞、光寶科均曾經歷業績或股價震盪整理期，隨落底訊號浮現，野村證券率先翻多精測，將其評級從「賣出」雙升至「買進」，激勵精測昨帶量大漲；譜瑞、光寶科則分獲滙豐、本土投顧等肯定獲利提升，中長線看多也推升股價。

野村最近積極更新個股動態，繼領先調整美律、聯發科財測後，此次將目光投向精測，看好蘋果丟單、Space X落空、外資減碼等三利空消弭，此時為低接精測良機。

野村大中華區半導體及科技產業分析師滕喆安表示，精測基本面擁兩利多，動能可望自第3季起加速，包括一是華為啟動半導體自製，海思手機應用處理器、基帶晶片、電源管理晶片及射頻晶片等廣泛產品，有望轉向對精測擴大下單。

其次，精測雖一度流失蘋果單，不過滕喆安認為，精測握有關鍵技術，仍有機會重新奪回訂單；近期美國測試設備大廠Teradyne開始傳出高階測試設備生產不順，很可能成為蘋果明年轉單給精測的契機。

其他精測的潛在動能，還包括聯發科、京元電等測試需求，野村預估，精測在下半年復甦後，明年營收可望增加到36億元，每股純益（EPS）23.2元，分別較今年成長23%、38%。

譜瑞1日表示，受惠CPU缺貨緩解，代工廠重啟拉貨有利下半年反彈。滙豐證券科技產業分析師洪希民認為，譜瑞第3季毛利率展望優於預期，利基型PCle 4.0 Retimer晶片預期年底就能貢獻營收，並開始著手新一代設計，更令人期待。

根據外資估計，譜瑞今年EPS約在29-31元，明年將進一步提高到32至37元。

本土大型投顧在光寶科法說會後，重新納入研究範圍並評等「買進」，群益投顧也調升，兩大投顧樂觀理由包括：光寶科轉型有成提升營業利益、資產負債表的淨現金充沛、股利大方配發等，因此樂觀評價向上。