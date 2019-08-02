八八節「開獎」 法人欽點這檔5G概念股納入MSCI

2019-08-02 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



MSCI（明晟）將在8日公布最新一季的權重調整結果，積極追蹤MSCI動態的統一投顧預測，台股因第2季表現領先，即使面臨大陸A股權重再度調升，權重也可望持平或小幅下調，並預期5G概念股的智邦（2345），納入MSCI成分股機率高。

統一投顧表示，第2季新興亞股以澳洲和台股表現領先，累積上漲2.9%及0.9%，7月MSCI台灣指數漲0.7%，也排行前列，同時還優於MSCI新興市場指數中，權重較高的MSCI南韓指數及印度指數。

上次台股權重被MSCI調降，在第2季漲幅領先下，整體市值也顯著拉升，6月28日於MSCI指數的權重僅10.09%，目前已增加到10.83%。綜合考量此次MSCI將調高A股納入因子5個百分點、至15%，台股權重持平或被小幅調降的機率高。

個股表現上，以第2季市場排名前90、自由流通比率高，而且尚未納入MSCI成分股的潛力新增個股，包括智邦、緯穎、致茂、美利達、旺宏、矽力-KY、瑞儀、欣興和大成鋼等；進一步考量排名前茅、領先的外資持股比及自由流通比率，又以智邦納入的機會大。