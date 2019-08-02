台股進入中期整理格局 操作切忌躁進

2019-08-02 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（2）日受到美國總統川普再度啟動對中國關稅戰的衝擊下，大盤開盤隨即跳空開出跌破季線支撐，半年線也宣告失守，終場加權指數重挫182點，指數收在10,549點，成交量能放大為1,580億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，本周台股受到國際面的事件影響衝擊相對較大，先是FED降息市場解讀利多出盡，緊接又是碰到貿易戰，台股周線重挫342點，周量也創下5月底反彈以來的新高，周線量價呈現價跌量增，且對比股價位階位在相對高檔區，量價不利多方，周KD指標也出現死亡交叉，RSI指標也跌破50多方區，中期技術面也有整理必要。

近期大盤只要川普啟動新一輪的貿易戰，全球股市包含台股均會受到衝擊，此次也不例外，因此，今日盤勢在利空衝擊下，指數摜破二條中期均線的支撐，短期均線也出現下彎，目前均線只剩下半年線勢上揚，在今日跌破半年線後，指數若無法有效站回半年線之上，整體線型架構偏弱。

資金面上，新台幣也出現大幅貶值的走勢，直接影響外資持有台股意願，因此，短線在利空未明顯解決，技術指標目前偏向弱勢，加上整體法人心態相對保守下，近期台股將維持弱勢整理走勢，操作上不宜過度樂觀。