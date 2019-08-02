鏡頭廠黑馬玉晶光擄獲外資目光 目標價喊上600元

2019-08-02 17:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼「鏡頭一哥」大立光（3008）獲市場追捧後，「二哥」玉晶光也擄獲外資目光！摩根大通證券科技產業分析師的楊維倫表示，玉晶光相對大立光，基本面有「攻擊性」，未來市占擴張和良率改善成果樂觀，將躍居鏡頭廠大黑馬，首次追蹤給予「優於大盤」評級，目標價喊上600元。

楊維倫最新分析，還點名玉晶光長線表現將跑贏「防禦性」見長的大立光，領先喊買「二哥」，惟大盤今（2）日不佳，玉晶光、大立光雙重挫。至於內資投顧中，積極啟動研究的統一證券曾在第2季喊買玉晶光，目標價同為600元，吸引關注。

楊維倫這次主導摩根大通團隊，以將近80頁的大報告，剖析大立光、玉晶光、舜宇光學和歐菲光四大鏡頭廠的競爭能力；在各大手機品牌競相推出更高畫素、動態攝影等高階和多功鏡頭下，鏡頭商機具備無限想像。

摩根大通預計，未來僅僅計算新款iPhone的鏡頭升級，明年下半年手機鏡頭的潛在市場規模便將大幅成長到4.4億美元，比今年下半年的3.7億美元增加20%，而iPhone明年出貨預估成長8%。

全球手機多鏡頭出貨數則預計從今年的9億套，增加到10.2億套，滲透率各來到67%、88%。

楊維倫表示，伴隨鏡頭升級，玉晶光5P鏡頭將打入iPhone後鏡頭生產，使玉晶光逐漸降低以iPhone前鏡頭為主要的成長動能外，由於玉晶光各類鏡頭的良率也不斷提升，營益率表現也會大幅成長；他估計，玉晶光今、明年營業利益可達到23億和40億元，年增率分別有八成和七成。

其中，他對玉晶光今年下半年的營益率預估為29.5%，高於上半年的11.2%，全年23.5%；對今、明年每股純益（EPS）預估，則為17.1元、29.8元。