外資今賣超196.45億今年最大 三族群成主要提款機

2019-08-02 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



三大法人賣超229.99億元，創今年來三大法人單日賣超第一大。報系資料照 分享 facebook

台股重跌182.71點，收10,549.04點，統計三大法人及外資今(2)日同步創下今年來賣超最高金額，外資賣超達196.45億元，在避險考量下，買超富邦VIX達16,843張，但是賣超則是鎖定權值股、金融股及面板股三大族群，其中群創連續兩天高居外資賣超冠軍；另外，權王台積電(2330)、鴻海也是連兩天遭外資賣超。

美股周四重挫拖累台股今日也是大跌表現，盤中一度重挫逾200點，終場以10,549.04點作收，下跌182.71點，成交量1,580.52億元；三大法人賣超229.99億元，創今年來三大法人單日賣超第一大，外資及陸資（不含外資自營商）賣超196.45億元，也是今年來外資單日最大賣超金額，投信賣超12.56億元，自營商賣超（合計）20.97億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.78億元，自營商（避險）賣超13.19億元。

統計外資買超前十大個股發現，買超最高為富邦VIX，單日買超16,843張、其次是聯電，外資買超11,615張、接下來依序是元大滬深300正2、欣興、南亞科、富邦上証正2、光寶科、致伸、燿華、中環。

致於變成外資主要提款機的族群則包括面板、金融股及權值股，群創遭外資賣超37,464張，連續兩天高居外資賣超冠軍、元大S&P原油正2居第二，遭賣超32,910張、接下來依序是中信金、新光金、鴻海、中鋼、 開發金、元大金、友達、旺宏。

鴻海今日以76.5元開低，終場收在今日最低的75.5元，下跌2.4元，跌幅3.08%，股價失守季線、半年線，市值減少332.71億元；鴻海今日遭外資賣超16,198張，連續兩天賣超，自營商也是賣超3,115張，合計三大法人賣超19,313張。

台積電今日以252元開低走低，一度下探至250.5元，終場收在251.5元，下跌5元，跌幅1.94%，成交53,952張，股價失守月線，單日市值大減1,296.52億元；外資今日賣超台積電9,355張，同樣是連兩天賣超，另外，投信賣超235張，自營商買超879張，合計三大法人賣超8,711張。