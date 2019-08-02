蘋概股三王齊挫 單日市值合計蒸發2,078億

2019-08-02 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股今(2)日收10,549.04點，大跌182.71點，蘋概三王齊挫，股王大立光(3008)更是失守4,000元，以3,890元作收，下跌335元，跌幅7.92%；權王台積電收251.5元，下跌5元；鴻海收75.5元，下跌2.4元，合計三王單日市值共蒸發2,078.46億元。

美中貿易戰再起波瀾，美國總統川普表示，9月1日起將對3,000億美元尚未加徵關稅的中國輸美產品加徵10%關稅，根據先前的清單，這一波將包括智慧手機、筆電等產品，蘋果等大廠將受到影響，台廠相關蘋果供應鏈今日股價都受到衝擊。

大立光今日以4,030元開低走低，盤中失守4,000元，一度下探至3,880元，終場收在3,890元，下跌335元，跌幅7.92%，成交1,780張，單日市值減少449.23億元，股價失守5日線、月線及季線。

台積電以252元開低走低，一度下探至250.5元，終場收在251.5元，下跌5元，跌幅1.94%，成交53,952張，股價失守月線，單日市值大減1,296.52億元。

鴻海股價也不支，今日以76.5元開低，終場收在今日最低的75.5元，下跌2.4元，跌幅3.08%，股價失守季線、半年線，市值則是減少332.71億元。