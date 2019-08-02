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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

川普嚇趴台股 這幾檔避險股逆勢上漲

2019-08-02 12:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美國總統川普突襲式宣布，9月1日起對中國大陸3,000億美元商品課徵10%關稅，...
美國總統川普突襲式宣布，9月1日起對中國大陸3,000億美元商品課徵10%關稅，讓美中貿易戰再升溫。 美聯社
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美國總統川普無預警宣布將加徵3,000億美元中國輸美產品關稅，先加徵10%，美中貿易戰火再起波折，台股今（2）日重挫，盤中一度大跌逾200點，失守季線及半年線，蘋概股慘綠一片，幾乎無一倖免，法人表示，後市支撐先看年線，外資動向及美股表現仍將牽動後續台股的表現；不過，盤中具美中貿易避險題材的個股則是逆勢上漲，以遠雄港（5607）漲停最為亮眼、佳龍、冠德、中釉與萬海等股漲勢也相當強勁。

美國總統川普表示，9月1日起將對3,000億美元尚未加徵關稅的中國輸美產品加徵10%關稅，根據先前的清單，這一波將包括智慧手機、筆電等產品，蘋果等大廠將受到影響，台廠相關蘋果供應鏈今日股價都受到衝擊，股王大立光，權王台積電，鴻海等蘋概三王領跌下，蘋概股一片慘綠，玉晶光、穩懋、台光電、臻鼎-KY、台郡、康控-KY、嘉聯益、GIS-KY等股價走弱。

證券分析師黃漢成表示，台股今日主要是受到川普宣布將再加徵關稅的衝擊，後續要觀察外資的賣壓能否減輕，還有美股的表現，在季線、半年線失守下，先看年線（10,431點）的支撐；他認為，台股今日的重挫有點超跌，下周一有機會反彈。

黃漢成指出，盤面上，蘋概股走弱，在蘋果恐將受到新一波關稅開徵影響的擔憂下，短期蘋概股將受到衝擊，不過，財報成長股，及具有5G題材的個股，仍值得留意。

另外，美中貿易避險題材股也是盤面上逆勢上漲指標；其中以遠雄港漲勢最亮眼，股價衝上22.45元漲停。

另外，稀土概念股中釉，金價上漲推升佳龍漲勢，還有萬海，冠德等股，都是逆勢上漲的強勢股。

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