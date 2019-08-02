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蘋果中箭拖累 大立光失守4,000元、蘋概股一片慘綠

2019-08-02 12:07經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

圖為大立光台中總廠。聯合報系資料照
圖為大立光台中總廠。聯合報系資料照
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美中貿易戰再起波瀾，美國總統川普表示，9月1日起將對3,000億美元尚未加徵關稅的中國輸美產品加徵10%關稅，根據先前的清單，這一波將包括智慧手機、筆電等產品，蘋果等大廠將受到影響，台廠相關蘋果供應鏈今（2）日股價都受到衝擊，股王大立光（3008）失守4,000元關卡，盤中跌幅逾8%，權王台積電也是重挫表現，盤中跌幅2.33%，鴻海跌幅也達2.8%，三王領跌下蘋概股一片慘綠。

美中貿易戰談判尚未有結果，川普再度變臉，宣布將加徵3,000億美元中國輸美商品10%關稅，消息衝擊美股周四走勢，道瓊工業指數收跌280.85點，以26,583.42點作收，跌幅1.05%，連續三個交易日收低；那斯達克指數收跌64.3點，以8,111.12點作收，跌幅0.79%；S& P500 指數收跌 26.82 點，跌幅 0.9%，收在 2,953.56 點；費城半導體指數收跌 30.46 點，跌幅 1.97%，以 1,511.98 點作收。

美股大跌，台股今日早盤也受到消息衝擊，以10,641.28點開低，蘋概三王重挫，指數一度下探至10,524.68點，下跌207.07點；蘋果今年新iPhone預計在9月間發表後上市，往年的8~10月是供應鏈的出貨高峰期，但受到蘋果恐受新一波關稅開徵的影響，市場擔心將衝擊新機的拉貨及銷售。

蘋果股價在利空衝擊下收跌，蘋概股也難逃大跌的走勢，大立光今日以4,030元開低走低，盤中失守4,000元，一度下探至3,880元；台積電以252元開低走低，一度下探至250.5元，鴻海股價也不支，以76.5元開低，一度下探至75.5元；蘋概三王領跌，蘋概股跌勢重，玉晶光、穩懋、台光電、臻鼎-KY、台郡、康控-KY、嘉聯益、GIS-KY等股價走弱。

蘋果供應鏈關稅大立光蘋概股
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