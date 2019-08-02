盤中買盤進場支撐 錸寶股價逆勢走揚

2019-08-02 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



PMOLED廠錸寶（8104）近期蘋果話題退燒，股價向下修正，今（2）日受台股大盤走弱影響，開盤表現疲軟，不過盤中買盤進場支撐，推升其股價逆勢由黑翻紅，重回60元關卡，最高曾漲至60.6元。

籌碼面部分，外資近期小量進出，三大法人操作偏保守。

錸寶和錼創攜手發展Micro LED面板技術，備受外界期待，錸寶在合作關係中，提供基板及後段模組組裝。

法人預期，錸寶今年11月就能交出量產樣品給客戶，客戶包括美系及中系智慧手環大廠，順利的話，明年下半年將帶來顯著營收貢獻，後續效益可期。