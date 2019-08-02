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美再對陸加徵關稅 台股早盤跌逾165點

2019-08-02 10:18聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

美國總統川普宣布對另外3,000億美元中國輸美產品加徵10%的關稅，引發美股下挫，亞洲股市也受到影響，台股上午不久即大跌超過165點，10600點失守。

台股上午開盤不久即大跌超過165點，10600點失守。記者余承翰／攝影
台股上午開盤不久即大跌超過165點，10600點失守。記者余承翰／攝影
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台股上午開盤不久即大跌超過165點，10600點失守，投資人在號子內看著大盤做筆...
台股上午開盤不久即大跌超過165點，10600點失守，投資人在號子內看著大盤做筆記。累記者余承翰／攝影
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