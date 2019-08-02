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美中貿易戰再開！電子五哥準備好了

2019-08-02 09:30經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

美中貿易戰再開！美國總統川普宣布，9月1日起對中國實施3,000億美元關稅，有別於上次業者毫無準備，因應潛在加稅風險，國內電子五哥等代工廠大多備妥準備方案，先前已在北美、東南亞、台灣搶先佈局，新增生產據點或擴大既有廠房產能，應對此波關稅危機。

美中雙方新一輪貿易磋商才剛落幕，川普馬上重開戰局，宣布即將於9月1日起，針對其他還沒被加徵關稅，大約價值3,000億美元的中國輸往美國產品課徵10%關稅。

川普並未宣布加徵產品範圍，但以先前美國政府公佈的3千億美元關稅項目來看，筆電、智慧手機、平板、穿戴裝置、電視等皆涵蓋，而這也是國內科技業重點終端產品，川普一旦真的實施，將對國內電子業下半年旺季帶來衝擊，恐怕演變成「旺季不旺」。

值得一提的是，由於川普上一次3,000億美元關稅，加徵的幅度是25%，但此次降到10%，應是考量到科技業反彈，因次做出下降關稅增幅的決定。

業界指出，若關稅到25%，廠商勢必得轉移生產據點，以降低成本。但若實施的關稅是10%，或製造商尚無中國以外海外備案生產據點的話，較合理作法應是品牌廠與代工製造商共同吸收。

由於川普上次已宣佈過3千億美元關稅，儘管最後喊卡，但國內電子五哥已因應客戶需求，在中國之外增加生產據點或擴大現有海外產能，目前大多以北美墨西哥、東南亞及台灣等三地為主要備案。

對此，英業達（2356）表示，還是有把出美國產品移廠的準備，只是先前緩和的時候動作稍微慢一點，現在看起來要加緊動作。

英業達目前在馬來西亞設立生產據點，主要以生產智慧裝置為主，目前部分筆電也已從台灣廠出貨。 英業達董事長卓桐華先前甚至指出，英業達在美國德州休士頓的發貨倉庫，也可以改成生產基地。

全球代工龍頭鴻海應對貿易戰，今年以來已在越南北部、印度等地擴張生產據點。

鴻海董事長劉揚偉先前表示，集團是全球布局在地化生產，現階段鴻海在全球16個國家有生產據點。藉此，除了中國大陸以外的25%產能，鴻海足以應付輸往美國的產品生產需求。

至於和碩，除了回台擴大產能外，在印尼巴淡島先前靠協力廠生產網通產品，但第三季自有廠房已落成，以生產網通產品為主；和碩另外在越南、印度等地有考慮設廠計畫。

緯創部分，除了擴大既有墨西哥據點產能外，已將一部分筆電生產移至菲律賓蘇比克灣廠。另外在台灣竹科、馬來西亞也有生產據點。

廣達在移回台灣部分手筆最大，年初大手筆買下林口總部附近土地，成立的新廠以製造高階伺服器為主，另有部分筆電訂單也在新廠生產。

此外，業界先前也傳出，廣達規劃將部分筆電委由協力廠在泰國生產，惟此並未得到廣達證實。

仁寶今年重啟越南廠，以生產網通產品為主，筆電生產線今年內仍維持在中國生產，但越南將是未來二至三年的發展重點。而印尼政府先前也釋出仁寶將前進當地設廠，但仁寶強調仍在評估階段。

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