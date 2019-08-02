ETN買氣熱 富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN衝第一

2019-08-02 00:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



指數投資證券（ETN）於今年4月30日掛牌上市交易，替台灣投資理財工具再添新兵。首波上櫃掛牌的ETN中，富邦證券為唯一發行兩檔ETN商品的券商，兩檔ETN市占居首、達68.6%，市場規模逾3億元。

其中以10檔台灣上市公司蘋果供應鏈所組成的富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN最受歡迎，至7月底流通在外張數近37000張，單檔規模超過1.7億元，市占逼近四成。

其中富邦「特選大蘋果報酬指數」近期銷售頻創佳績加上富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN同樣銷售成果豐碩。

券商主管表示，ETN標榜風險分散、比ETF更貼近市場，今年4月才推出，廣受投資人喜愛。目前已上市的商品共有10檔左右，預期未來成交量也將顯著增加。

富邦證券表示，「特選大蘋果報酬指數」ETN連結台灣指數公司所編製的特選大蘋果報酬指數，每年4月份定審一次，由蘋果公司定期公布的全球供應商名單中精選而出，組成股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科，定審單檔權重上限為12%，確保組成股符合指數定義且具市場代表性，指數投資目標明確。

富邦證券指出，ETN交易手續費低廉，發行後可採次級市場直接掛牌交易，不同於ETF初期市場募集程序，使投資更加彈性，且ETN連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費外無追蹤誤差，同時配息直接滾入指數再投資，將投資效率極大化且具節稅效益，但須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範。