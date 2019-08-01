相關新聞
熱錢湧進入ETN 富邦特選大蘋果創佳績2019-08-01 20:23
5G加持 櫃買指數相對抗跌2019-08-01 19:40
外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔2019-08-01 17:09
外資落跑賣超159億元 創今年來第二大2019-08-01 15:49
這家投信績優生 七年身價漲43％2019-08-01 15:43
陸客來台自由行遭封殺 觀光、航空股慘跌2019-08-01 15:42
台股指數空間有限個股涇渭分明：選對「撿到槍」 選錯「撿到煙」2019-08-01 15:40
李秀利：量能將是台股突破萬一的關鍵2019-08-01 15:33
美股重挫拖累台股收跌92.06點 三大法人賣超154.89億2019-08-01 15:13
8月值得注意的熱門股2019-08-01 15:10
從除息到填息的戲碼 次產業指標股樹立標竿2019-08-01 14:40
法人：Q4台股挑戰11,500高點2019-08-01 14:36
三多股吸金 後市聚焦2019-08-01 14:36
陸阻自由行 觀光股哀號2019-08-01 14:29
資金海歸台灣翻轉 內資拉抬台股顯神威2019-08-01 14:10
美股道瓊重挫333點、陸限縮自由行 台股跌92點收10,7312019-08-01 14:02
謝金河：選好股才能出頭天 改變台股的力量不容小覷2019-08-01 13:40
高股息＋子公司配息到位：國巨2019-08-01 12:40
陸客自由行限縮衝擊觀光股 王品、晶華都說影響不大2019-08-01 12:26
聯發科領軍 IC設計族群表現亮眼2019-08-01 12:13
7月強勢股出列 三大法人最愛這個族群2019-08-01 12:01
台股盤中跌近百點 力守10700點關卡2019-08-01 11:40
年輕人消費改變股市結構 六角今年漲160％2019-08-01 11:40
美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點2019-08-01 11:02
Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點2019-08-01 09:34
聯準會降息美股大跌 台股恐連動2019-08-01 08:39
MSCI新成分股 點名三檔2019-08-01 01:09
就市論勢／記憶體、手機零件 吸睛2019-08-01 00:08
16家業績發表 本月上秀2019-08-01 00:04
台股內外資忙避險 三訊號浮現2019-07-31 23:41
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
台股內外資忙避險 三訊號浮現2019-07-31 23:41
MSCI新成分股 點名三檔2019-08-01 01:09
新高 台達電Q2大賺近百億2019-07-31 23:22
全民權證／旺宏俏 選逾100天2019-07-31 23:44
外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔2019-08-01 17:09
聯準會降息美股大跌 台股恐連動2019-08-01 08:39
聯發科單季獲利 大增九成2019-08-01 01:57
華新科、信昌電 Q2獲利縮水2019-07-31 23:33
農林董座換人 吳清源：光是賣茶葉就可養活公司2019-08-01 14:46
7月強勢股出列 三大法人最愛這個族群2019-08-01 12:01
聯茂、台燿、緯穎 外資力挺2019-08-01 01:09
外資落跑賣超159億元 創今年來第二大2019-08-01 15:49
大摩初評緯穎 目標價喊上550元2019-08-01 16:28
陸客來台自由行遭封殺 觀光、航空股慘跌2019-08-01 15:42
家登樹谷廠火警不影響產線 股價不跌反漲2019-08-01 09:59
16家業績發表 本月上秀2019-08-01 00:04
燿華 Q2每股純益增逾二倍2019-08-01 00:04
這家投信績優生 七年身價漲43％2019-08-01 15:43
美股重挫拖累台股收跌92.06點 三大法人賣超154.89億2019-08-01 15:13
美股道瓊重挫333點、陸限縮自由行 台股跌92點收10,7312019-08-01 14:02
晟德攻陸羊奶 業績旺2019-08-01 00:08
上半年EPS／台光電3.59元2019-08-01 01:09
外資看後市 聯發科多空拉鋸2019-08-01 01:57
美股大跌陸客不來 台股開盤跌近百點2019-08-01 11:02
三外資喊買日月光 最高目標價82元2019-08-01 18:21
台虹、致茂 瞄準新應用2019-08-01 00:04
大立光轉強 帶旺高價股2019-08-01 01:09
台指期 波動恐擴大2019-08-01 02:33
車用MLCC熱 被動元件Q3露曙光2019-08-01 14:34
瑞昱第2季獲利創新高 每股純益3.63元2019-08-01 15:20
光寶科Q2每股賺1.03元2019-08-01 00:04
車用MLCC市況佳 業者看被動元件最壞市況已過2019-08-01 11:24
Fed立場不如預期寬鬆 台股早盤跌近百點2019-08-01 09:34
瀚宇博、嘉聯益 股價雙雙重挫2019-08-01 00:04
台達電資源整合 繳出佳績2019-07-31 23:22
東元、大同 認購帶勁2019-07-31 23:44
陸禁來台自由行 華園領頭觀光股重挫2019-08-01 09:53
聯發科營運可望重返成長 股價強漲逾4％2019-08-01 10:09
森鉅 上半年EPS 3.93元2019-08-01 00:08
農林股臨會和平結束 下午董事會進行改選2019-08-01 10:48
留言