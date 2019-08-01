統一除息 首日貼息

2019-08-01 21:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



統一（1216）1日除息，除息參考價78.3元，配發現金股利2.5元，最後以77.1元收盤，呈現貼息；統一集團旗下負責包材生產的統一實業1日也公布上半年財報，每股純益（EPS）0.28元。

統一今年上半年營收約2,222.6億元，年成長3.5%，主要因統一超成長力道強勁，統一中控和統一企業則是微幅成長。

以食品起家的統一，旗下速食麵市占約近40%，主要品牌有統一麵、滿漢大餐、來一客等，旗下長銷的泡麵品牌「來一客」為了搶百億泡麵市場，希望更接近年輕族群，日前舉辦「來一客微溫劇場星空電影院」七夕限定場。