台股大跌近百點 外資賣什麼股？買什麼股？

2019-08-01 21:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ╱即時報導



外資今（1）日大賣超台股，操作也轉趨防禦，調節漲多記憶體、傳產次族群龍頭股，持續「錢」進業績展望佳的族群。法人表示，在欠缺聯準會連續降息的期待支撐下，後續又有MSCI明晟9日將宣布新一季季度權重調整結果，台股被調降權重機會高的情況下，操作須留意籌碼動向，尤其是外資連續調節個股勿躁進。

據統計，外資本周前三個交易日買超前十名個股中，到今天僅南茂持續買超，其他如旺宏、聯電、鴻海、京元電等記憶體、二線晶圓代工廠，以及第一金、華南金等金融股，還有近日漲幅逾二成的長榮、華新等傳產龍頭股都被反手調節賣出。

儘管外資今天大舉賣超台股，但仍有部分個股獲得青睞，包括南亞科、光寶科、華邦電、聯發科、台郡、致伸、台光電、南茂、亞泥、正文。這些個股最大共同點在於第3季業績展望佳，或是如聯發科剛舉辦法說會，法人普遍對後市正面展望，吸引外資由賣轉買。