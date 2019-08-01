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熱錢湧進入ETN 富邦特選大蘋果創佳績

2019-08-01 20:23經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

富邦證券。 圖／聯合報系資料照片
富邦證券。 圖／聯合報系資料照片
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指數投資證券ETN今年4月30日掛牌後漸獲市場關注，富邦證券兩檔ETN「特選大蘋果報酬指數」ETN（020000）以及「存股雙十等權重報酬指數」ETN（020001）頻創佳績。

截至至七月底，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN流通在外張數近37000張，單檔規模超過1.7億元，市占逼近四成；富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN同樣銷售成果豐碩，兩檔富邦ETN市場規模逾3億元，市占總和達68.6%。

富邦證券表示，「特選大蘋果報酬指數」ETN連結台灣指數公司所編製之特選大蘋果報酬指數，該指數每年四月份定審一次，由蘋果公司定期公布之全球供應商名單中精選而出，組成股包括大立光、台達電、台積電、日月光控股、可成、鴻海、廣達、國巨、和碩及光寶科，定審單檔權重上限為12%，確保組成股符合指數定義且具市場代表性，指數投資目標明確。

指數投資證券ETN商品交易手續費低廉，發行後可採次級市場直接掛牌交易，不同於ETF初期市場募集程序，使投資更加彈性，且ETN連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費外無追蹤誤差，同時配息直接滾入指數再投資，將投資效率極大化且具節稅效益，惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範，投資前應詳閱商品公開銷售說明書。

ETN蘋果富邦
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