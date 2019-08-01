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王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

三外資喊買日月光 最高目標價82元

2019-08-01 18:21經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

日月光。 報系資料照
日月光。 報系資料照
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封測大廠日月光投控（3711）第2季財報繳佳績，並對下半年釋出5G加速、手機密集拉貨，提高資本支出等好消息，外資滙豐、野村、摩根士丹利三大券商的最新報告，全數給出「買進」、「加碼」評級，最高目標價拉高到82元。

三大券商的報告中，滙豐原本給日月光「持有」評等，但在公司展望大好下，升評至「買進」，目標價63元提高到82元，野村、摩根士丹利則重申「買進」和「加碼」，目標價分別略降至82元、以及重申72元。

日月光今（1）日早盤一度大漲反應，不過因台股走低，迅速回測平盤，終場以69.4元收市，下跌0.5元。

滙豐認為，日月光在繳出優異財報後，受惠5G模組將大量拉貨，市場對於SiP封裝需求急遽提高，伴隨異質整合和先進封測的需求也不斷增加，日月光未來市占擴張和獲利表現雙雙可期。

先前滙豐一度擔心日月光資本支出過多，將拖累成長動能放緩，不過在法說會釋出強勁展望後，轉而看好明年是日月光爆發轉折的一年；該券商最新預估今、明年每股純益（EPS），分別調整到4.06元、5.49元。

野村分析，日月光預期明年支出費用可望比今年減少，營收規模看增，是獲利向上的兩大關鍵。進一步來說，日月光看好費用下滑，可能也暗示其和矽品合併後，雖然將屆滿各自經營的期限，但雙方也對未來共同經營有更多共識，因此能逐漸減少費用。

野村積極肯定日月光擴大資本支出，雖然此部分會在一定程度影響獲利，其據此略為調降對日月光今、明年EPS的預估，目標價85元降至82元，但持續看好日月光受惠5G和可穿戴SiP（wearable SiP）等新技術開發，毛利率穩定提升。

日月光投控31日舉行法說會，由財務長董宏思主持。報系資料照
日月光投控31日舉行法說會，由財務長董宏思主持。報系資料照
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日月光5G
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