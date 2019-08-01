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外資賣超159.66億 買盤最愛這10檔

2019-08-01 17:09經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(1)日在美股重挫拖累下大跌92.06點作收，指數收在10,731.75點...
台股今(1)日在美股重挫拖累下大跌92.06點作收，指數收在10,731.75點，三大法人中僅投信小幅買超。報系資料照
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台股今(1)日在美股重挫拖累下大跌92.06點作收，指數收在10,731.75點，三大法人中僅投信小幅買超，外資則是大幅賣超達159.66億元，為今年來第二大賣超金額，群創高居賣超個股冠軍；買盤青睞的前十大個股中首推南亞科(2408)，居外資買超冠軍、其次為光寶科、華邦電等；蘋概三王也全數遭外資賣超。

美國聯準會（Fed）降息1碼，但因主席鮑爾暗示今年不一定會再降息的情況下，造成美國道瓊工業指數周三大跌，拖累台股今日以10,773.06點開低，盤中一度下滑到10,714.73點，終場則以10,731.75點作收，下跌92.06點，跌幅0.85%，成交量1,296.28億元。

統計三大法人賣超154.89億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超159.66億元，投信買超5.72億元，自營商賣超（合計）0.95億元，其中自營商（自行買賣）買超2.05億元，自營商（避險）賣超3億元。

外資連續2天賣超台股，且加重賣超力道，今日賣超金額創下今年來第二大，僅次今年5月9日的賣超185.46億元，遭外資賣超前十大個股中，面板雙虎群創、友達全上榜，分居外資賣超第一及第三大個股，另外還有玉山金、燿華、中信金、開發金、中鋼、新光金等股，也在前十大賣超名單中。

群創遭外資賣超45,639張，友達則是遭賣超29,110張；另外，蘋槪三王也全數遭外資賣超，賣超鴻海11,991張，賣超台積電10,675張，賣超大立光34張。

在買超前十大中，南亞科獲得外資買超7,561張居冠，其次是光寶科，買超7,238張，華邦電以6,673張居第三；第四至第十大買超股依序是聯發科、台郡、致伸、富邦VIX、元大S&P原油正2、台光電、南茂。

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